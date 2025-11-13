Μεταγραφές: Σενάρια από Γαλλία για Ελ Κααμπί - Με πόσα χρήματα φεύγει από Ολυμπιακό

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα «lionsdelatlas» του Μαρόκου, ο διεθνής φορ δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε ανανέωση του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους» και υπάρχει ορατός κίνδυνος να αποχωρήσει από το Λιμάνι, ίσως ακόμα και μέσα στον Ιανουάριο, ώστε ο Ολυμπιακός να μην τον χάσει ως ελεύθερο στο τέλος της σεζόν.

Οι συμπατριώτες του τονίζουν μάλιστα ότι μια πρόταση κοντά στα 5.000.000 ευρώ θα μπορούσε να αποδειχθεί αρκετή για να πείσει την ομάδα του Πειραιά να τον παραχωρήσει.

Το ίδιο δημοσίευμα προσθέτει πως η Ναντ παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του. Τα «καναρίνια», που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στο σκοράρισμα και βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία της Ligue 1, έχουν θέσει ως βασική προτεραιότητα την απόκτηση ενός επιθετικού στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο αναφέρεται: «Σύμφωνα με αρκετές αξιόπιστες πηγές, η Ναντ παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Μαροκινού επιθετικού. Τα καναρίνια, που δυσκολεύονται φέτος στη Ligue 1, έχουν μεγάλο πρόβλημα στην επίθεση και φλερτάρουν με τον υποβιβασμό. Ως εκ τούτου, έχουν θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της γραμμής κρούσης με έναν φορ και μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι και ο Ελ Κααμπί».

Ο Ελ Κααμπί, που έχει εξελιχθεί σε κομβικό παίκτη για τον Ολυμπιακό, συνεχίζει να τραβάει πάνω του τα βλέμματα, με το ενδιαφέρον από τη Γαλλία να προσθέτει… σασπένς ενόψει Ιανουαρίου. Ωστόσο, όπως είναι ξεκάθαρο στην Πλατεία Αλεξάνδρας, δεν υπάρχει καμία πρόθεση για αποχώρηση ή πώληση του διεθνή επιθετικού.

Στόχος των ανθρώπων των «ερυθρόλευκων» είναι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ίσως και μέρες, να ξεκινήσουν εντατικές επαφές με την πλευρά του διεθνή φορ, προκειμένου να συζητηθεί το ενδεχόμενο νέου συμβολαίου. Οι Πειραιώτες επιθυμούν να κλείσουν άμεσα τη συγκεκριμένη υπόθεση, ήτοι πριν τον Ιανουάριο, μια και το καλοκαίρι του 2026 λήγει το συμβόλαιο των δύο πλευρών.

