Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase - Πότε θα γίνει το Άρης - ΠΑΟΚ

Το πλήρες πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ανακοίνωσε η ΕΠΟ, με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης - ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει.

Newsbomb

Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase - Πότε θα γίνει το Άρης - ΠΑΟΚ
Eurokinissi
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το τριήμερο 2 έως 4 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί η επόμενη αγωνιστική του ανανεωμένου format της διοργάνωσης. Όπως ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία, η αυλαία ανοίγει με το παιχνίδι του Βόλου με το Αιγάλεω την Τρίτη (02/12) και ολοκληρώνεται την Πέμπτη (04/12) με το ματς του Ηρακλή με τον Παναιτωλικό, αλλά το κυρίως… μενού θα διεξαχθεί την Τετάρτη (03/12) με οκτώ αναμετρήσεις.

Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης -ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης», το οποίο θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης (03/12) στις 21:30, ενώ νωρίτερα θα γίνουν τα ματς ΑΕΚ - ΟΦΗ (17:30) και Παναθηναϊκός - Κηφισιά (19:30).

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

  • 19:00: Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

  • 13:00: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)
  • 15:00: Μαρκό - Λεβαδειακός (Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)
  • 15:00: Athens Kallithea FC - Καβάλα (Δημ. Στ. Καλλιθέας "Γρ. Λαμπράκης")
  • 16:00: ΑΕΛ - Ατρόμητος Αθηνών (AEL FC Arena)
  • 17:00: Αστέρας Τρίπολης - Ηλιούπολη (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης "Θ. Κολοκοτρώνης")
  • 17:30: ΑΕΚ - ΟΦΗ (OPAP Arena)
  • 19:30: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Γηπ. "Απόστολος Νικολαΐδης")
  • 21:30: Άρης - ΠΑΟΚ (Γηπ. "Κλεάνθης Βικελίδης")

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

  • 17:00: Ηρακλής - Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Ηλεία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για την ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής μετά τη σύσκεψη στο υπουργείο Παιδείας

15:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τελεσίγραφο» Ζαχαράκη σε Πελετίδη: «Θέλει ο Δήμαρχος το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” στα σχολεία του ή όχι;»

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση: Κερδίζει έδαφος η ΝΔ από τις ενεργειακές συμφωνίες - Προηγείται με 16,7 μονάδες

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Σε «ανοιχτή γραμμή» η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τον ΕΛΓΑ μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση - Συνεχίζονται οι καταγραφές και οι εκτιμήσεις

15:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπουδαία πρωτοβουλία της ΑΕΚ: Δωρεάν επίσκεψη σχολείων στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού

15:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ξέσπασμα Σλούκα - «Ναι ρε, δεν ξέρει ο προφεσόρ!» (video)

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Αποστάσεις Στάρμερ από το BBC στην κόντρα με Τραμπ: «Βάλτε τάξη στα του οίκου σας»

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Κλιμακώνεται ξανά η ένταση με την Καμπότζη - Τουλάχιστον ένας νεκρός

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Χάρη στον φυλακισμένο συγγραφέα Boualem Sansal απένειμε ο πρόεδρος της Αλγερίας

15:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase - Πότε θα γίνει το Άρης - ΠΑΟΚ

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα - Τουλάχιστον 37 νεκροί και 18 τραυματίες

15:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αποκαλυπτική έρευνα: Σχεδόν αδύνατη η ταυτοποίηση της μουσικής που δημιουργήθηκε από AI - Το 97% των ακροατών δεν μπόρεσε να την ξεχωρίσει

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Μία αλεπού στη Μαρίνα Φλοίσβου - Αγνάντευε τη θάλασσα από τα σκαλιά

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στο Βελιγράδι: Κατεδαφίζουν μνημείο για να χτίσει ξενοδοχείο ο γαμπρός του Τραμπ

14:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο Μαραθώνιος δεν είναι αγώνας, είναι συναίσθημα – Δείτε την ιστορία του Μάριου Σαρέλλα που εμπνέει

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού C-130: Εντοπίστηκε το μαύρο κουτί του αεροσκάφους

14:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Όλα πιο άνετα με τον Σλούκα»

14:41WHAT THE FACT

Εκδρομή γεωλογίας μετατρέπεται σε ανακάλυψη δεινοσαύρων

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στην Αθηνών-Σουνίου λόγω διεξαγωγής αγώνα τριάθλου

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό challenge στο Κορωπί: 22χρονος προσπάθησε να φάει ολόκληρο μπέργκερ και τώρα νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:25ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό challenge στο Κορωπί: 22χρονος προσπάθησε να φάει ολόκληρο μπέργκερ και τώρα νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σε Λουξεμβούργο, Δανία και Ιρλανδία οι υψηλότεροι μισθοί - Οι Έλληνες δεύτεροι χειρότερα αμοιβόμενοι στην Ευρώπη

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «Βαμπίρ του Παρισιού»: Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις του κανίβαλου που εργαζόταν σε νεκροτομείο

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανάκληση για τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού από τον ΕΦΕΤ

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 3χρονος Ανδρέας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στη Ρόδο: 51χρονος Αλβανός φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Μία αλεπού στη Μαρίνα Φλοίσβου - Αγνάντευε τη θάλασσα από τα σκαλιά

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Αποστάσεις Στάρμερ από το BBC στην κόντρα με Τραμπ: «Βάλτε τάξη στα του οίκου σας»

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στην Αθηνών-Σουνίου λόγω διεξαγωγής αγώνα τριάθλου

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «θεά του πλούτου»: Εξαπάτησε 128.000 ανθρώπους με Bitcoin και έζησε σαν εκατομμυριούχος για έξι χρόνια

14:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O νέος Κένεντι που βάζει πλώρη για το Κογκρέσο - Ποιος είναι ο 32χρονος φωτογενής εγγονός του JFK

11:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τα δύο βασικά σενάρια για τον ανασχηματισμό που έρχεται μετά τις γιορτές - Πιθανές εκπλήξεις για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του - Υπολογίστε πόσα χρήματα θα πάρετε

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η κατάθεση του φραπέ και το μερίδιο, ποιοι «έσωσαν» τη ΝΔ στην ΚΕΔΕ, το θαύμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι εμπνευσμένοι τίτλοι της «Ιθάκης» του Τσίπρα, οι Σαουδάραβες και ο Μυτιληναίος

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ