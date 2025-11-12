Στιγμές τρόμου για τον Στέρλινγκ: Ήρθε αντιμέτωπος με διαρρήκτες - Ήταν στο σπίτι με τα παιδιά του

Νύχτα τρόμου βίωσε ο Άγγλος ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, Ραχίμ Στέρλινγκ, καθώς το περασμένο Σάββατο 08 Νοεμβρίου είδε διαρρήκτες να μπαίνουν σπίτι του, την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι με τα δύο παιδιά του.

Οι μασκοφόροι επέλεξαν εσκεμμένα να εισβάλλουν στο σπίτι του ποδοσφαιριστή το Σάββατο την ώρα που διεξαγόταν η αναμέτρηση της Πρέμιερ Λιγκ ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Γούλβς, ωστόσο δεν υπολόγισαν το γεγονός πως ο Μαρέσκα δεν βασίζεται στις υπηρεσίες του Άγγλου διεθνή, με τον ίδιο να αποτελεί ξένο σώμα στην ομάδα, επομένως βρισκόταν στο σπίτι του.

Η «Mirror» ανέφερε ότι ο Στέρλινγκ πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και πήγε να αντιμετωπίσει τους διαρρήκτες, με σκοπό να προστατεύσει την οικογένειά του. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση, καθώς αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που εισβάλλουν στο σπίτι του ποδοσφαιριστή. Οι διαρρήκτες πάντως δεν κατάφεραν να αποσπάσουν αντικείμενα αξίας.