AEK: Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ κατήγγειλε τον Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας είχε καταγγείλει προπηλακισμό, ωστόσο, όπως αποδείχθηκε στις δικαστικές αίθουσες, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, με την «Ένωση» να αθωώνεται.

Στην ΠΑΕ ΑΕΚ ήταν αποφασισμένοι να μην αφήσουν να περάσει έτσι απλά το θέμα, κάτι άλλωστε που είχαν προαναγγείλει μετά την απαλλαγή τους, αναφέροντας ότι: «ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όλοι όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ».

Μετά από ακόμα μια κακή αντιμετώπιση από τη διαιτησία στον αγώνα με τον ΟΦΗ στην Κρήτη, στην «Ένωση» έκριναν ότι ήρθε η ώρα να περάσουν στην αντεπίθεση! Η καταγγελία έχει ήδη κατατεθεί από την «Ένωση», η οποία επιρρίπτει ευθύνες παραβίασης καθήκοντος στον Λανουά.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ενήμερη για την υπόθεση είναι κι η UEFA, ενώ η ΑΕΚ σκοπεύει να ζητήσει από την ΕΠΟ να ανακαλέσει και την ενημέρωση που είχε δώσει κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάνοντας λόγο για προπηλακισμό του Γάλλου αρχιδιαιτητή.

Διαβάστε επίσης