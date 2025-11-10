Super League: Η ανάλυση Λανουά για τα πέναλτι του Ολυμπιακού και τα ακυρωθέντα τέρματα της ΑΕΚ

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΟ, κατά την ανάλυσή του για τις φάσεις της 10ης αγωνιστικής, χαρακτήρισε σωστή την παρέμβαση του VAR για το φάουλ του Παναγιώτη Ρέτσου πριν σκοράρει στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Κηφισιά, αλλά και την υπόδειξη πέναλτι στο σπρώξιμο του Αμάνι στον Ζέλσον Μάρτινς.

Αντίθετα, ο Στεφάν Λανουά τόνισε πως δεν υπήρχε δεύτερο πέναλτι για τους Πειραιώτες, καθώς το χέρι του Αμάνι στην μπαλιά του Ζέλσον Μάρτινς ήταν σε φυσική θέση και κοντινή απόσταση.

Παράλληλα, χαρακτήρισε σωστή την απόφαση του διαιτητή και του VAR να ακυρώσει τα τέρματα των Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Διαβάστε επίσης