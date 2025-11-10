Νέο πρόβλημα στην ΑΕΚ: Ο Κουτέσα ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό – Οι αγώνες που χάνει

Νέο πρόβλημα τραυματισμού στην ΑΕΚ, καθώς ο Ντέρεκ Κουτέσα ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό και θα χάσει τα επόμενα ματς των «κιτρινόμαυρων».

Ο Ελβετός εξτρέμ έμεινε εκτός αποστολής στο παιχνίδι της «Ένωσης» με τον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Ο Κουτέσα αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, με την κατάσταση του να επανεκτιμάται μετά την επιστροφή από τη διακοπή για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Με δεδομένο ότι ο τραυματισμός του είναι μυϊκός, ο 28χρονος μέσος αναμένεται να απουσιάσει για έναν μήνα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα τον έχει σε ένα σημαντικό «πακέτο» αγώνων. Συγκεκριμένα, ο Κουτέσα αναμένεται να απουσιάσει από το ματς με Άρη (23/11, Super League), Φιορεντίνα (27/11, Conference League), Παναθηναϊκό (30/11, Super League), ΟΦΗ (03/12, Κύπελλο Ελλάδας), Ατρόμητο (07/12, Super League) και Σαμσουνσπόρ (11/12, Super League).

