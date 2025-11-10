ΑΕΚ: «Τα νέα παιδιά να ενώνονται για τις κοινωνικές ανισότητες, όχι να μισούν για τις ομάδες» - Το όμορφο μήνυμα του Ηλία Κυριακίδη

Ο βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς κάθισε στον πάγκο της ομάδας και μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, καθώς ο Σέρβος τεχνικός ήταν τιμωρημένος, λόγω καρτών.

Ο Κυριακίδης αναφέρθηκε στη νίκη της ΑΕΚ, αλλά παράλληλα θέλησε να στείλει κι ένα μήνυμα προς τη νέα γενιά, με αφορμή τη δολοφονία του νεαρού φίλου της ομάδας.

«Θα ήθελα να πω στα παιδιά μεγαλώνοντας να έχουν μεγαλύτερη αγάπη για την ίδια την ζωή. Να σκέφτονται πως η ομάδα που αγαπούν δεν σημαίνει ταυτόχρονα πως πρέπει να μισούν κάποια άλλη», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο άμεσος συνεργάτης του Νίκολιτς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ηλίας Κυριακίδης στη συνέντευξη Τύπου του ΟΦΗ – ΑΕΚ:

«Για το παιχνίδι πιστεύουμε πως ήταν μια δίκαιη νίκη, ήμασταν κυρίαρχοι από την αρχή μέχρι το τέλος για να κερδίσουμε λιγότερο αγχωτικά θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Για παράδειγμα στις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί οι παίκτες, στο σύνολο τους, έδειξαν προσωπικότητα και αυτό μας αφήνει ικανοποιημένους.

Θέλω να πω και κάτι άλλο. Είδα χθες πολλά ζευγάρια με μικρά παιδιά στην υποδοχή της ομάδας μας στο αεροδρόμιο και σκεπτόμενος μετά το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του Μαρίου, θα ήθελα να πω στα παιδιά μεγαλώνοντας να έχουν μεγαλύτερη αγάπη για την ίδια την ζωή.

Nα σκέφτονται πως η ομάδα που αγαπούν δεν σημαίνει ταυτόχρονα πως πρέπει να μισούν κάποια άλλη. Να ερωτεύονται, να μεγαλώνουν σωστά, να βρίσκονται μαζί, με όσα τους χωρίζουν για τις κοινωνικές ανισότητες και εκεί να βρίσκονται μαζί και όχι απέναντι».

