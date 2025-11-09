ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1: Απόδραση από την Κρήτη με λυτρωτή και πάλι τον Πινέδα - Δείτε το γκολ!

Μετά τον αγώνα με τον Παναιτωλικό, ο Μεξικανός έδωσε ακόμα ένα σπουδαίο «τρίποντο» στην «Ένωση».

Ο Πινέδα συνεργάστηκε πανέμορφα με τον Πιερό και με πολύ ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 74ο λεπτό. Ήταν η τρίτη και… φαρμακερή φορά που η ΑΕΚ σκόραρε, καθώς τόσο στην περίπτωση του Ζοάο Μάριο (15’), όσο και σε εκείνη του Γιόβιτς (58’), ο διαιτητής Τσακαλίδης κι ο VARίστας, Τζήλος τα ακύρωσαν για επιθετικά φάουλ.

Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι δεν είχαν τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο, λόγω τιμωρίας, παρέμειναν στο -3 από τον Ολυμπιακό και περιμένουν να δουν την εξέλιξη του ντέρμπι, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι κέρδισαν ηρεμία, ενόψει της διακοπής για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο ΟΦΗ, από την άλλη, εμφανίστηκε βελτιωμένος, αλλά αυτό δεν αρκούσε για να αποφύγει την τέταρτη διαδοχική ήττα του. Η ομάδα της Κρήτης πηγαίνει στη διακοπή, ούσα στην προτελευταία θέση.

Η εξέλιξη του ΟΦΗ – ΑΕΚ

Η ΑΕΚ προσπάθησε να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων από το ξεκίνημα του αγώνα και στην πρώτη καλή ανάπτυξη κατάφερε να σκοράρει με τον Ζοάο Μάριο στο 12ο λεπτό.

Το γκολ του Πορτογάλου, όμως, δεν μέτρησε, καθώς ο Τσακαλίδης τον χρέωσε με φάουλ κι ο VARίστας, Τζήλος συμφώνησε με την απόφασή του, μολονότι στο ριπλέι δεν φαίνεται να κάνει κάτι αντικανονικό ο παίκτης της «Ένωσης».

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν την κατοχή της μπάλας, την οποία κυκλοφορούσαν έξω από την περιοχή του ΟΦΗ, αναζητώντας κάποιο ρήγμα. Πέρα, όμως, από κάποιες καλές προϋποθέσεις δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν κάποια κλασική ευκαιρία.

Η ΑΕΚ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με διάθεση να ασκήσει πίεση στον ΟΦΗ, δημιουργώντας 3-4 καλές προϋποθέσεις, ενώ είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κοϊτά, ο οποίος νικήθηκε στο τετ-α-τετ από τον Λίλο.

Στο επόμενο λεπτό οι φιλοξενούμενοι σκόραραν με κεφαλιά του Γιόβιτς, αλλά ξανά Τσακαλίδης και Τζήλος ακύρωσαν το γκολ για φάουλ του Μουκουντί εκτός φάσης.

Ο Νίκολιτς έβαλε στον αγωνιστικό χώρο τους Πιερό και Μάνταλο (αντί των Καλοσκάμη, Μαρίν) για να παίξει με «καθαρό» 4-4-2.

Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει κι έχασε δύο τεράστιες ευκαιρίες, με τον Πινέδα να μην κάνει σωστή επιλογή στο 67’, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Πιερό νικήθηκε στο τετ-α-τετ από τον Λίλο, ο οποίος έκανε εντυπωσιακή επέμβαση με το πόδι.

Η λύτρωση για την ΑΕΚ ήρθε στο 74ο λεπτό, έπειτα από πανέμορφη συνεργασία Πιερό – Πινέδα, με τον Μεξικανό να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με όμορφο πλασέ. Το γκολ μέτρησε κι οι «κιτρινόμαυροι» έκανε το 1-0.

Στο υπόλοιπο του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν κι άλλες ευκαιρίες για να πετύχουν δεύτερο γκολ, δεν τα κατάφεραν, αλλά παράλληλα δεν απειλήθηκαν κι από την ομάδα της Κρήτης, φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη που τη διατηρεί σε κοντινή απόσταση από την κορυφή.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Κίτρινες: Αποστολάκης, Φαϊτάκης – Μουκουντί, Γκατσίνοβιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κρίζμανιτς, Μαρινάκης (81’ Βούκοτιτς), Αποστολάκης, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νέιρα (59’ Χατζηθεοδωρίδης), Φούντας (68’ Ζανελάτο), Σενγκέλια (81’ Φαϊτάκης), Θεοδοσουλάκης (81’ Ράκονιατς).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Πενράις, Ρέλβας, Ζοάο Μάριο, Πινέδα, Μάριν (65’ Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς (86’ Γκρούγιτς), Γιόβιτς, Κοϊτά (90’+3’ Λιούμπισιτς), Καλοσκάμης (65’ Πιερό).

