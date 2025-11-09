ΟΦΗ – ΑΕΚ: «Δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα αντικανονικό» | Το γκολ του Ζοάο Μάριο που δεν μέτρησε

Η ΠΑΕ ΑΕΚ πήρε θέση για το γκολ του Ζοάο Μάριο, το οποίο δεν μέτρησε στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στην Κρήτη, για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Η «Ένωση» βρήκε το γρήγορο γκολ που έψαχνε στο Παγκρήτιο, ωστόσο Τσακαλίδης και Τζήλος είχαν διαφορετική άποψη.

Διαιτητής και VARίστας ακύρωσαν το τέρμα για επιθετικό φάουλ του Πορτογάλου στον Μαρινάκη, μολονότι στο ριπλέι δεν φαίνεται να έχει κάνει κάτι αντικανονικό.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανάρτησή της στα social media πήρε θέση για τη συγκεκριμένη φάση, υπογραμμίζοντας ότι στο ριπλέι δεν φαίνεται κάτι αντικανονικό.

Η «Ένωση» αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Ζοάο Μάριο σκοράρει, ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ για επιθετικό φάουλ και παρά το γεγονός ότι στο ριπλέι δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα αντικανονικό, ο VAR επιβεβαιώνει την απόφαση του!».

Δείτε τη φάση με το ακυρωθέν γκολ του Ζοάο Μάριο

