Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός 5-2: Η… μηχανή των γκολ από τη Βοιωτία μοιάζει ασταμάτητη

Ο Λεβαδειακός είναι η πιο εντυπωσιακή ομάδα της Super League σε αυτές τις 10 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί ως τώρα. Η ομάδα της Βοιωτίας σε νέο… σόου στην έδρα της, επικράτησε 5-2 του Πανσερραϊκού, ο οποίος άντεξε για ένα ημίχρονο. Μέχρι να βρεθεί για δεύτερη φορά πίσω στο σκορ.

Με μεγάλους πρωταγωνιστές και εκφραστές στην επίθεση τους Όζμπολτ και Παλάσιος, οι γηπεδούχοι είχαν για ακόμη μια φορά ζηλευτή αποτελεσματικότητα. Φτάνοντας τα 26 γκολ στο πρωτάθλημα, κάτι που σημαίνει πως έχουν την καλύτερη επίθεση στη Super League.

Οι Σερραίοι αν και ισοφάρισαν γρήγορα σε 1-1, κράτησαν το αποτέλεσμα ως τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Το προβάδισμα που έδωσε ο Παλάσιος λειτούργησε σαν… καρό σημαία στην κούρσα. Με το νικητή να αποφασίζεται και το σκορ να ξεφεύγει στο δεύτερο μέρος.

Ο εντυπωσιακός Λεβαδειακός, ανέβηκε στους 18 βαθμούς και είναι τέταρτος δείχνοντας πως έχει μεγάλες βλέψεις για φέτος. Ο Πανσερραϊκός απ’ την άλλη έμεινε στους 5 και είναι ουραγός.

Το φιλμ του αγώνα

9’ ΓΚΟΛ: Στην πρώτη καλή στιγμή του ματς, ο Λεβαδειακός προηγήθηκε. Ο Τσάπρας από δεξιά έκανε ωραία σέντρα, ο Όζμπολτ πετάχτηκε στο ύψος της μικρής περιοχής και πάνω στην κίνηση με εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 1-0!

13’ ΓΚΟΛ: Η «απάντηση» του Πανσερραϊκού ήρθε γρήγορα. Ο Ίβαν βρήκε τον Μπρουκς, αυτός εντός περιοχής έκανε το γύρισμα και ο Νάνελι πετάχτηκε στη μικρή περιοχή και έκανε το 1-1!

42’ Ωραία κάθετη στον Μάρας που βγήκε τετ α τετ και σκόραρε, όμως υποδείχθηκε οφσάιντ και όπως φάνηκε ήταν πίσω απ’ τον τελευταίο αμυνόμενο.

45+1’ ΓΚΟΛ: Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, ο Σεμπαστιάν Παλάσιος έδωσε εκ νέου προβάδισμα στον Λεβαδειακό. Ο Αργεντινός από δεξιά έκανε σέντρα σουτ, η μπάλα ψηλοκρεμαστά ξεγέλασε τον Τιναλίνι για ένα πανέμορφο γκολ που έκανε το 2-1!

47’ Ωραία ενέργεια και σουτ του Μάρας, η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ.

54’ ΓΚΟΛ: Το τρίτο για τους γηπεδούχους. Ο Παλάσιος από δεξιά έκανε το γύρισμα συρτά, η μπάλα πέρασε απ’ τον πρώτο παίκτη του Λεβαδειακού και έφτασε στον Όζμπολτ που άνετα πλάσαρε για το 3-1!

59’ ΓΚΟΛ: Ο Όζμπολτ από εκτελεστής έγινε δημιουργός και με πανέμορφη πάσα έδωσε την ευκαιρία στον Βέρμπιτς να πετύχει εύκολο τέρμα για το 4-1!

65’ O Παλάσιος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, χάνοντας σημαντική ευκαιρία για ένα ακόμη τέρμα.

72’ ΓΚΟΛ: Ο Τσόκαϊ σούταρε από μακριά, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ντε Μάρκο και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Πεντρόσο ανέβαλε την εκτέλεση και έκανε το 5-1!

88’ ΓΚΟΛ: Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με τον Λύρατζη να εκτελεί κόρνερ και ο Μάρας με ευκολία πήρε την κεφαλιά για το 5-2!

90+1’ Εντυπωσιακή σέντρα-σουτ του Τσάπρα, ο Τιναλίνι με εξαιρετική επέμβαση έδιωξε σε κόρνερ.

90+2’ Ο Πεντρόσο και ο Παλάσιος συνδυάστηκαν, ο Αργεντινός έκανε το σουτ με τον Τιναλίνι να κρατά το σκορ στα ίδια επίπεδα.

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)

Κίτρινες: Γκούμας – Νάνελι, Ντε Μάρκο, Ιβάν, Τιναλίνι.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος (86’ Φίλων), Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (76’ Γκούμας), Τσόκαϊ, Παλάσιος, Βέρμπιτς (63’ Λαγιούς), Όζμπολτ (63’ Πεντρόζο), Μπάλτσι (46’ Συμελίδης).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Αλέξανδρος Βεργώνης): Τιναλίνι, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά (81’ Γκιγιόμ), Λιάσος (63’ Δοϊρανλής), Νανέλι (70’ Ουαγκέ), Ιβάν (63’ Μπανζάκι), Μπρουκς (63’ Καρέλης), Μάρας.