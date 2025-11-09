Άρης – Asteras Aktor 0-0: Τα δοκάρια σταμάτησαν τους Αρκάδες

Έκτο ματς χωρίς νίκη για τον Άρη στη Super League. Οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκαν τον Asteras Aktor και το τελικό 0-0 μάλλον μοιάζει με θετικό αποτέλεσμα για τους γηπεδούχους. Καθώς η ροή του αγώνα και οι ευκαιρίες, ήταν τέτοιες που αδικούν τους Αρκάδες με τη μη εξασφάλιση των τριών βαθμών.

Η ομάδα του Κόουλμαν ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς. Άρχισε με δοκάρι, ενώ στα μέσα του πρώτου μέρους άλλαξαν οι ισορροπίες λόγω αποβολής του Γαλανόπουλου. Ο Άρης έδειξε να αντιδρά με ένα καλό τέταρτο στο δεύτερο μέρος, αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν άλλα δύο δοκάρια και σπατάλησαν τεράστιες ευκαιρίες για να σκοράρουν.

Έτσι η «λευκή» ισοπαλία σφράγισε τις προσπάθειες των παικτών. Ο Άρης πήγε στους 13 βαθμούς, ενώ ο Asteras Aktor έφτασε τους 7.

Το φιλμ του αγώνα

7’ Ο Κετού έκανε σουτ απ’ το ημικύκλιο της περιοχής, η μπάλα στο δοκάρι του Διούδη.

13’ Ωραία κίνηση του Σίστο που κινήθηκε προς τον άξονα, σούταρε, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

25’ Ο Γαλανόπουλος έκανε κακό κοντρόλ και στη συνέχεια άτσαλο μαρκάρισμα πάνω στον Γιαμπλόνσκι. Αποτέλεσμα ήταν να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα και να αποβληθεί.

36’ Ο Φαντιγκά μέσα στην περιοχή έκανε καλό σουτ, με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ.

39’ Ο Καλτσάς βρήκε χώρο για να σουτάρει με άνεση εκτός περιοχής, με τον Διούδη να αντιδρά σωστά και να απομακρύνει.

56’ Η καλύτερη στιγμή για τον Άρη με τον Σούντμπεργκ σε θέση βολής να μην μπορεί να νικήσει τον Παπαδόπουλο.

60’ Απίστευτη ευκαιρία για τον Αστέρα. Ο Διούδης έκανε εντυπωσιακή επέμβαση σε σουτ του Κετού, με τον Τζοακίνι στη συνέχεια να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι προ κενής εστίας.

62’ Ο Γιαμπλόνσκι σούταρε απ’ τα όρια της περιοχής, η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ.

86’ Ο Κετού εξαιρετική κάθετη έβγαλε τετ α τετ τον Μπαρτόλο, πέρασε τον Διούδη ο τελευταίος και βγήκε σε πλάγια θέση, με το πλασέ του να βρίσκει στο δοκάρι και να καταλήγει άουτ.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπάλας (Ηπείρου)

Κίτρινες: Άλβαρο, Ράτσιτς – Τζοακίνι, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Τζανδάρης, Γιαμπλόνσκι, Καστάνιο.

Κόκκινες: Γαλανόπουλος (25’)

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Σούντμπεργκ, Σίστο (46’ Πέρεθ), Μορόν (71’ Αλφαρέλα), Φαντιγκά (81’ Φρίντεκ), Ράτσιτς, Μόντσου, Άλβαρο, Μορουτσάν (71’ Παναγίδης), Τεχέρο, Γαλανόπουλος.

ASTERAS AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος (64’ Καστάνιο), Άλχο, Σιλά, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης (80’ Γκονζάλες), Καλτσάς, Κετού, Μπαρτόλο (90’+2’ Μεντιέτα), Τζοακίνι (64’ Όκο).