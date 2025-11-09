ΑΕΚ: «Τσακαλίδης και Τζήλος δεν μέτρησαν δύο κανονικά γκολ» | Έντονα παράπονα για τη διαιτησία

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη από τον ΟΦΗ, είδε τους Τσακαλίδη και Τζήλο να της ακυρώνουν δύο γκολ, αλλά κατάφερε να φύγει με το «διπλό» (1-0) από την Κρήτη, έχοντας λυτρωτή και πάλι τον Ορμπελίν Πινέδα.

Ο Πινέδα συνεργάστηκε πανέμορφα με τον Πιερό και με πολύ ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 74ο λεπτό. Ήταν η τρίτη και… φαρμακερή φορά που η ΑΕΚ σκόραρε, καθώς τόσο στην περίπτωση του Ζοάο Μάριο (15’), όσο και σε εκείνη του Γιόβιτς (58’), ο διαιτητής Τσακαλίδης κι ο VARίστας, Τζήλος τα ακύρωσαν για επιθετικά φάουλ.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν πολλά παράπονα για τις δύο συγκεκριμένες φάσεις και μάλιστα αυτά εκφράστηκαν και στο σχετικό match report, όπου υπογραμμίζεται ότι: «ο διαιτητής Τσακαλίδης και ο VAR Τζήλος δεν μέτρησαν δύο κανονικά γκολ από τους Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς».

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στην αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26.

Ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν, όπως και στο ματς με τον Παναιτωλικό, ο σκόρερ της νίκης στο 74′. Η ΑΕΚ θα έπρεπε να έχει γκολ από πολύ νωρίτερα, όμως έχασε μεγάλες ευκαιρίες, ενώ ο διαιτητής Τσακαλίδης και ο VAR Τζήλος δεν μέτρησαν δύο κανονικά γκολ από τους Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς».

Διαβάστε επίσης