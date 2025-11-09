ΟΦΗ – ΑΕΚ: Τα highlights από την «κιτρινόμαυρη» απόδραση στην Κρήτη

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη από τον ΟΦΗ, είδε τους Τσακαλίδη και Τζήλο να της ακυρώνουν δύο γκολ, αλλά κατάφερε να φύγει με το «διπλό» (1-0) από την Κρήτη, έχοντας λυτρωτή και πάλι τον Ορμπελίν Πινέδα.

Μετά τον αγώνα με τον Παναιτωλικό, ο Μεξικανός έδωσε ακόμα ένα σπουδαίο «τρίποντο» στην «Ένωση».

Ο Πινέδα συνεργάστηκε πανέμορφα με τον Πιερό και με πολύ ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 74ο λεπτό. Ήταν η τρίτη και… φαρμακερή φορά που η ΑΕΚ σκόραρε, καθώς τόσο στην περίπτωση του Ζοάο Μάριο (15’), όσο και σε εκείνη του Γιόβιτς (58’), ο διαιτητής Τσακαλίδης κι ο VARίστας, Τζήλος τα ακύρωσαν για επιθετικά φάουλ.

Τα highlights του ΟΦΗ - ΑΕΚ

