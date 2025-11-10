ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Να έχουμε υπομονή και επιμονή, μέσα σε 3 μήνες δεν χτίζονται ομάδες»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε μια μικρή τοποθέτηση για το παρόν και το μέλλον της ΑΕΚ, κατά την παρουσία του στην Κρήτη.

Βαγγέλης Πάτας

Μάριος Ηλιόπουλος ΑΕΚ
AEK FC
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ βρέθηκε σε ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι στο πλευρό της ομάδας.

Πριν την αναμέτρηση, ΟΦΗ – ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος επισκέφθηκε τη λέσχη φίλων της ομάδας, «Iraklio Eagles», όπου έκανε μια μικρή τοποθέτηση. Ο διοικητικός ηγέτης της «Ένωσης» ζήτησε υπομονή και στήριξη, καθώς «μέσα σε τρεις μήνες δεν χτίζονται ομάδες».

https://www.instagram.com/p/DQ3_DHxDD58/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος

«Τρεις φορές το χρόνο τέσσερις -γιατί δυστυχώς με όλα αυτά που τρέχουνε κάθε μέρα δεν έχω και πολλές δυνατότητες για πολλές επισκέψεις- αλλά τρεις τέσσερις φορές το χρόνο επισκέπτομαι και για δουλειά κυρίως και γιατί με εμπνέει να βρίσκομαι, το Ηράκλειο.

Η σημερινή ημέρα μακάρι να είναι ημέρα θετικότητας, να είναι μέρα που η ΑΕΚ θα αναδείξει αυτό που μπορεί να κάνει.

Έχουμε λίγο ακόμα, είμαστε σε διαδικασία οργάνωσης και αυτό που πρέπει όλοι να κάνουμε είναι, εκτός από το να αγαπάμε την ομάδα -γιατί προφανώς και έχετε την αγάπη για να στηρίζετε, να είστε εδώ σήμερα- να έχουμε υπομονή και επιμονή. Γιατί μέσα σε 3 μήνες δεν χτίζονται ομάδες.

Βέβαια, καταφέραμε φέτος, μετά τη λήξη της περσινής σεζόν, να μπούμε σε μία νέα διαδικασία. Η ομάδα κουρδίστηκε και είμαστε στη διαδικασία να δούμε πολύ καλύτερα πράγματα.

Κοντοσταθήκαμε σε δύο τρία ματς που όλοι ξέρουμε ποια είναι, δεν χρειάζεται να λέμε, αλλά εγώ είμαι όχι απ’ τη φύση μου πάντα αισιόδοξος, αλλά είμαι πραγματικά αισιόδοξος, γιατί η ΑΕΚάρα όχι μόνο είναι μεγάλη ομάδα και ιστορικός σύλλογος και δεν είναι εγωιστικό να πούμε ότι είναι ο ιστορικότερος σύλλογος με τη μεγαλύτερη ιστορία.

Δεν είμαι λοιπόν μόνο από τη φύση μου αισιόδοξος αλλά τα πράγματα είναι αισιόδοξα και πάντα την ομάδα αυτή θα την έχουμε μονομάχο, θα την έχουμε να χτυπάει ψηλά και να βάζει ψηλά τον πήχη.

Λοιπόν, μεγάλες κουβέντες δεν λέμε, είμαστε όμως εδώ, ο καθένας από τη δικιά του πλευρά, για να στηρίξει.

Και να μην είμαστε κοντόφθαλμοι. Να βλέπουμε λίγο πιο μακριά. Εξάλλου και στους αγώνες που κάνω εγώ και τρέχω στο μηχανοκίνητο σπορ, όποιος βλέπει πολύ κοντά δεν μπορεί να είναι πρωταθλητής.

Πρωταθλητής είναι αυτός που βλέπει τον ορίζοντα και δεν βλέπει τα πρώτα 50 μέτρα, αλλά βλέπει τα επόμενα 300 μέτρα. Ευχαριστώ πολύ».

https://www.instagram.com/reel/DQ396laDIHu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίδομα θέρμανσης: Από σήμερα οι αιτήσεις - Η ανάρτηση της Κυβέρνησης

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Live update: Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί μετά από 20 ημέρες στην απομόνωση - Ελεύθερος υπό όρους μέχρι την έφεση

14:51ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Η Ευρώπη σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Το «παγόβουνο» του χρέους και το μέλλον του κοινωνικού κράτους

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Μαραθώνιος Νίκαιας-Καννών: Νεκρός από ανακοπή λίγα μέτρα πριν από τον τερματισμό

14:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Να έχουμε υπομονή και επιμονή, μέσα σε 3 μήνες δεν χτίζονται ομάδες»

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί: Ελεύθερος υπό όρους μετά από 20 ημέρες στην απομόνωση

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες Τούρκοι προσκυνητές στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ - Βίντεο και φωτογραφίες

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2025 στην Πλατεία Συντάγματος

14:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επίσημο! Νέος Αθλητικός Διευθυντής ο Κοτσόλης

14:25ΕΛΛΑΔΑ

MyΘέρμανση: Καθυστερήσεις στην πλατφόρμα για το επίδομα - Έπεσε το σύστημα

14:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματικό βοήθημα 138.100 ευρώ σε 183 τρίτεκνες και 10 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως επιβάλλουν νέο φόρο – Ποια χώρα είδε πρώτη αυξήσεις στα εισιτήρια

14:17LIFESTYLE

Κρις Τζένερ: Γιόρτασε τα 70 της χρόνια με ένα θεματικό πάρτυ - Οι εντυπωσιακοί καλεσμένοι και ο σύντροφός της

14:16WHAT THE FACT

Amazon: Aλλάζουν οι όροι για τις επιστροφές της περιόδου των Χριστουγέννων

14:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» για τρεις νέες στρατηγικές επενδύσεις 206 εκατ. ευρώ

14:05LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Ανέβασε βίντεο με κινήσεις καράτε και επιφωνήματα για την ταινία «Σπασμένη Φλέβα»

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: Επιχειρεί να κάνει το μαύρο άσπρο

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα της «αγγίζει» τον Ζελένσκι - 1.000 ώρες ηχογραφημένες συνομιλίες

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Διπλή παραίτηση στο BBC: Η νεα κρίση φωτίζει βαθύτερα προβλήματα λειτουργίας - «Τίποτα λιγότερο από πραξικόπημα»

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Κατολίσθηση στο Κομπίτσι, πλημμύρισαν οι δρόμοι στο Κοντόκαλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί: Ελεύθερος υπό όρους μετά από 20 ημέρες στην απομόνωση

10:43LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Περιμένω μπέμπα» - Η συγκίνηση στην εκπομπή μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες Τούρκοι προσκυνητές στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ - Βίντεο και φωτογραφίες

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησαν τα πάντα για μία ήσυχη ζωή στην Ευρώπη – Πώς ένα ζευγάρι στα 60 βρήκε το πραγματικό νόημα της ζωής

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έσπασαν τα ισόβια για τον 62χρονο που σκότωσε την κατάκοιτη ηλικιωμένη μητέρα του και τη βίαζε 

14:25ΕΛΛΑΔΑ

MyΘέρμανση: Καθυστερήσεις στην πλατφόρμα για το επίδομα - Έπεσε το σύστημα

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες – Το αγροτικό «καρφώθηκε» σε ελιά

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η έρευνα των Γερμανών για το σαμποτάζ στον Nord Stream φέρνει την Ουκρανία αντιμέτωπη με την Ευρώπη

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έβαλε όποιον ήξερε για να μην ανακοινώσει κόμμα η Καρυστιανού

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πάνος Ρούτσι απαντά στο Newsbomb γιατί δεν έχει γίνει ακόμη η εκταφή του γιου του - Η 10ήμερη προθεσμία από την εισαγγελία Λάρισας

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακά προβλήματα από την κακοκαιρία - Έκλεισε η έξοδος της Αττικής Οδού προς Λαμία

11:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου από τον ΕΦΚΑ – Δείτε τις ημερομηνίες

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι της οικογένειας Καργάκη

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα του ιερέα YouTuber και η Έρρικα Πρεζεράκου: «Με πήρε κλαίγοντας και μου ζητούσε χρήματα»

07:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο ρασοφόρος με την κοκαΐνη προσπάθησε να διεισδύσει σε πολιτικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή - Το τετ α τετ με δημοσιογράφο υπο την απειλή των σκυλιών

13:26LIFESTYLE

Μαυρίκιος Μαυρίκιου: Καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητό του - «Έφυγα στο αντίθετο ρεύμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ