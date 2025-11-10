Ατρόμητος: Παρελθόν από τον πάγκο ο Βόκολος

Σε αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκεται η ομάδα του Περιστερίου, καθώς τη Δευτέρα (10/11) ανακοίνωσε και επίσημα το «διαζύγιο» με τον 55χρονο Έλληνα τεχνικό. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρώτος στόχος είναι η εύρεση κόουτς από το εξωτερικό.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Λεωνίδα Βόκολο.

Ο Λεωνίδας Βόκολος υπήρξε υπόδειγμα επαγγελματισμού και ήθους και στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για την προσφορά του στην ομάδα μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας του.

Παράλληλα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον άμεσο βοηθό του Λεωνίδα Bόκολου, Κώστα Κολτσίδα και τον προπονητή φυσικής κατάστασης, Πατρίτσιο Ετσεμέντι».

Η δήλωση του Έλληνα κόουτς:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλο τον οργανισμό του Ατρόμητου για τη συνεργασία και ειδικότερα τον κ. Γιώργο Σπανό και τον Τεχνικό Διευθυντή, Γιάννη Αγγελόπουλο, που όλη μέρα ζουν για αυτή την ομάδα.

Ανέλαβα τον Ατρόμητο σε μια ιδιαίτερη συγκυρία το καλοκαίρι, αλλά προφανώς δεν μετανιώνω και θα το ξανάκανα, γιατί όταν σε καλεί μια ομάδα με την ιστορία και την οργάνωση του Ατρόμητου δεν έχεις να σκεφτείς πολλά πράγματα.

Δυστυχώς στο ποδόσφαιρο, τα αποτελέσματα δεν συνάδουν πάντα με την ποιότητα της δουλειάς και της προσπάθειας που καταβάλλεται καθημερινά από ένα τιμ ανθρώπων στις προπονήσεις και παίζουν ρόλο κι άλλα πράγματα και καταστάσεις, αλλά είμαι βέβαιος ότι ο Ατρόμητος θα βρει την πορεία που του πρέπει, αφού αποτελείται από ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα σαν το σπίτι τους και είναι εξαιρετικοί γνώστες του χώρου καΙ του αντικειμένου

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ποδοσφαιριστές μας για την άψογη συνεργασία μας όλο αυτό το διάστημα και να τους ευχηθώ ολόψυχα τα καλύτερα για το μέλλον».

Διαβάστε επίσης