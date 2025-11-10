Εθνική Ελλάδας: Ο Τεττέη κλήθηκε για πρώτη φορά στη «γαλανόλευκη» - «Παρών» κι ο Μπακασέτας

Σε αναγκαστικές αλλαγές προχώρησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τις αναμετρήσεις με Σκωτία και Λευκορωσία.

Ο Φώτης Ιωαννίδης κι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τέθηκαν νοκ άουτ λόγω τραυματισμών κι ο ομοσπονδιακός τεχνικός κάλεσε τους Ανδρέα Τεττέη και Τάσο Μπακασέτα.

O 24χρονος επιθετικός βρίσκεται για πρώτη φορά στην καριέρα του στις κλήσεις της «γαλανόλευκης», απόρροια των εξαιρετικών εμφανίσεων που κάνει την τρέχουσα σεζόν. Αυτές, άλλωστε, τον οδήγησαν και στη μεγάλη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Κηφισιά καταφέρνει να στείλει δεύτερο παίκτη της στην Εθνική, μέσα σε μόλις έναν μήνα, καθώς είχε προηγηθεί ο Παύλος Παντελίδης στο «παράθυρο» του Οκτωβρίου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παίζει με τη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης», το ερχόμενο Σάββατο (15/11, 21:45) κι εκτός έδρας με τη Λευκορωσία την άλλη Τρίτη (18/11, 21:45).

