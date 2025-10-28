ΑΕΚ: Πάει στα… άκρα το θέμα Λανουά - Καταγγελία σε Επιτροπή Δεοντολογίας και UEFA

Αποφασισμένη να… τραβήξει την υπόθεση με τον Στεφάν Λανουά στα… άκρα εμφανίζεται η ΑΕΚ και καταθέτει καταγγελίες σε Επιτροπή Δεοντολογίας και UEFA.

Στεφάν Λανουά
Συνεχίζει τον... πόλεμο με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή η Ένωση
Στην… αντεπίθεση περνάει η Ένωση, μια και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η διοίκηση της ΠΑΕ έχει πάρει απόφαση να συνεχίσει τον… πόλεμο με τον Στεφάν Λανουά, έπειτα από τις καταγγελίες του Γάλλου αρχιδιαιτητή και την απαλλαγή της ΑΕΚ από τις κατηγορίες.

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας έδωσε το «παρών» στο ντέρμπι της Ένωσης με τον ΠΑΟΚ στην «OPAP Arena» μια και εκτελούσε χρέη παρατηρητή, αλλά αποχώρησε, αφού όπως τόνισε ο ίδιος, δέχθηκε φραστική επίθεση από οπαδούς.

Ο ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες στην Πειθαρχική Επιτροπή της Super League. Μάλιστα, στην συνέχεια, η ΠΑΕ ξεκαθάρισε πως πλέον θα βγει στην… επίθεση εναντίον σ’ αυτούς που αποπειράθηκαν να σπιλώσουν την «οικογένεια» της Ένωσης.

Έτσι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εντός των επόμενων ημερών, η ΑΕΚ έχει πάρει την απόφαση να προχωρήσει σε καταγγελίες σ’ όποιες επιτροπές έχει τη δυνατότητα σε βάρος του Στεφάν Λανουά, όπως για παράδειγμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας αλλά και την UEFA.

