ΑΕΚ: Σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο άλλοτε «κιτρινόμαυρος», Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ

Ο πολύπειρος αμυντικός χαφ φόρεσε τα κιτρινόμαυρα τους τελευταίους μήνες της σεζόν 2021/22.

Ο Κριχόβιακ έκανε μια σπουδαία καριέρα, αγωνιζόμενος σε Παρί Σεν Ζερμέν, Σεβίλλη, Λοκομοτίβ Μόσχας, Γουέστ Μπρομ, Ναντ, Μπορντό, Ρεμς, Κράσνονταρ κι Αλ Σαμπάμπ, ενώ τελευταίος σταθμός ήταν η Ανόρθωση.

https://www.instagram.com/p/DQULrshjDvh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Πολωνός γνωστοποίησε την απόσυρση του με μήνυμα στα social media. Αναλυτικά όσα έγραψε: «Ήρθε η ώρα για νέες προκλήσεις. Το ποδόσφαιρο με διαμόρφωσε όχι μόνο ως παίκτη, αλλά κυρίως ως άνθρωπο. Είμαι ένας ικανοποιημένος ποδοσφαιριστής — δεν μετανιώνω για τίποτα και δεν θα άλλαζα τίποτα. Αποδέχομαι την καριέρα μου όπως ήταν: με στιγμές γεμάτες χαρά και επιτυχίες, αλλά και με τις πιο δύσκολες στιγμές, που μου έμαθαν πολλά. Ευχαριστώ από καρδιάς τους οπαδούς που ήταν μαζί μου στα καλά και στα κακά, όλους τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους είχα την τιμή να μοιραστώ το γήπεδο, καθώς και κάθε άτομο που με υποστήριξε σε αυτό το ταξίδι. Ευχαριστώ την οικογένειά μου και την αγαπημένη μου σύζυγο — χωρίς εσάς, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε νόημα. Αξίζει να παίζεις ποδόσφαιρο…».

