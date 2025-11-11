Ολυμπιακός: Τι ισχύει με Πιρόλα, «δένει» και Ζέλσον - Εξελίξεις με Ελ Κααμπί, Ποντένσε

Σε εξέλιξη ο σχεδιασμός των Πειραιωτών για την επόμενη... μέρα στην ομάδα

Στην επιβράβευση του Λορένζο Πιρόλα για τις εξαιρετικές του εμφανίσεις τις τελευταίες δύο σεζόν, αλλά και του επαγγελματισμού που δείχνει καθημερινά στο Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη προχώρησαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες έχουν «δέσει» τον διεθνή Ιταλό στόπερ, με τη νέα συμφωνία να έχει ισχύ μέχρι το 2028, ενώ αυξημένες θα είναι και οι απολαβές του.

Πάντως, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής συνεχίζει να απασχολεί ομάδες από την Ιταλία. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα στην γειτονική χώρα, σύλλογοι της Serie A παρακολουθούν την εξέλιξή του και δεν αποκλείεται στο επόμενο διάστημα να προχωρήσουν σε επίσημες προτάσεις για την απόκτησή του.

Από εκεί και πέρα, οι «ερυθρόλευκοι» θα συνεχίσουν τις κινήσεις τους για την διατήρηση του βασικού κορμού της ομάδας, με τον επόμενο που περιμένει κλήση για έναρξη διαπραγματεύσεων για ανανέωση συνεργασίας να είναι ο Ζέλσον Μάρτινς.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός εμφανίζεται… ανανεωμένος το τελευταίο διάστημα και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει εισηγηθεί την παραμονή του ποδοσφαιριστή και για τα επόμενα χρόνια, αφού υπολογίζει πολύ στις υπηρεσίες του, όταν δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών.

Μάλιστα, στα άμεσα πλάνα του Ολυμπιακού είναι και η έναρξη επαφών με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, μια και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, ενώ δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς για τον Ντάνιελ Ποντένσε.

