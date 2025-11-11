«Εμπιστοσύνη με Μπενίτεθ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Την εμπιστοσύνη των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού έχει κερδίσει ο Ράφα Μπενίτεθ, κάτι που φάνηκε και στο νικηφόρο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, τη στιγμή που ο Στέφανος Κοτσόλης έγινε «Υπουργός Εσωτερικών», καθώς θα έχει λόγο σε μεταγραφές από την εγχώρια αγορά.

Από εκεί και πέρα, «Η δικαίωση Μεντιλίμπαρ» ήρθε την κατάλληλη στιγμή, αφού ο Βάσκος ποτέ δεν ανησύχησε για την ομάδα του, ενώ «ΑΕΚάρα ψυχάρα» στο χάντμπολ, καθώς πήρε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και έμεινε μόνη πρώτη στη βαθμολογία.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε επίσης