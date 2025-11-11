«Εμπιστοσύνη με Μπενίτεθ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε τι γράφει ο αθλητικός Τύπος της Τρίτης (11/11).

Newsbomb

Ράφα Μπενίτεθ
Ο Ισπανός έχει κερδίσει τα αποδυτήρια
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την εμπιστοσύνη των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού έχει κερδίσει ο Ράφα Μπενίτεθ, κάτι που φάνηκε και στο νικηφόρο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, τη στιγμή που ο Στέφανος Κοτσόλης έγινε «Υπουργός Εσωτερικών», καθώς θα έχει λόγο σε μεταγραφές από την εγχώρια αγορά.

Από εκεί και πέρα, «Η δικαίωση Μεντιλίμπαρ» ήρθε την κατάλληλη στιγμή, αφού ο Βάσκος ποτέ δεν ανησύχησε για την ομάδα του, ενώ «ΑΕΚάρα ψυχάρα» στο χάντμπολ, καθώς πήρε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και έμεινε μόνη πρώτη στη βαθμολογία.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων και Αττική οδός

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σάλος με το κλείσιμο της γέφυρας για κόντρες - Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά βιντεοληπτικό υλικό

09:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Εμπιστοσύνη με Μπενίτεθ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «θεά του πλούτου»: Εξαπάτησε 128.000 ανθρώπους με Bitcoin και έζησε σαν εκατομμυριούχος για έξι χρόνια

08:58TRAVEL

Πάρος: «Κλειδί» η διεθνής προβολή για τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Aυστραλία: Aνακαλύφθηκε νέο είδος μέλισσας «Λούσιφερ» - Έχει μικροσκοπικά κέρατα... διαβόλου

08:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR και την Euroleague

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τι να προσέξετε στην αίτησή σας - Αναλυτικός οδηγός

08:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR: Το πρώτο… βήμα στην «Πόλη του Φωτός»

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί οι σταθμοί από Δάφνη έως Νέο Κόσμο λόγω έργων – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων στο Ίλιον - Προκλήθηκαν ζημιές

08:12ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Γιατί το BBC αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Μοχάμεντ Τζαβάντ Βαφέι Σάνι: Ολυμπιονίκες καλούν το Ιράν να μην εκτελέσει τον πρωταθλητή πυγμαχίας

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στη Σάμο - Κλειστά τα σχολεία στη Μυτιλήνη

07:58ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ταχυδρομεία εντός των ΚΕΠ με το μοντέλο shop in shop

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το τέλος της «δωρεάν» ηλεκτροκίνησης με χιλιομετρική χρέωση;

07:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αύριο η ομιλία του μεγάλου Αμερικανού καθηγητή Νόρμαν Φίλκενσταϊν στο Πάντειο

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Φουντώνουν οι φήμες για την υγεία του - Εμφανίστηκε με πρησμένο χέρι

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Καρχαριοειδές ξεβράστηκε στην ακτή του Σταυρού

07:25ΚΟΣΜΟΣ

O Τζουντ Λο υποδύεται τον Πούτιν: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σάλος με το κλείσιμο της γέφυρας για κόντρες - Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά βιντεοληπτικό υλικό

06:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμοί στην Τουρκία: 15.000 δονήσεις στο ίδιο σημείο τους τελευταίους τρεις μήνες - Καθηγητής προειδοποιεί για 7 Ρίχτερ, τι λέει για το Αιγαίο

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Τα μέλη της οικογένειας Καργάκη είχαν απειλήσει με όπλα αστυνομικούς πριν λίγους μήνες

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 14 Νοεμβρίου - Νέα ημερομηνία για το επίδομα 250 ευρώ

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στη Σάμο - Κλειστά τα σχολεία στη Μυτιλήνη

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Τι παίρνει η Άγκυρα - Ο πύραυλος Meteor και οι αέρος-εδάφους Brimstone

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Αποκαλυπτικοί διάλογοι με «κεράκι», «καφεδάκι» και «φανουρόπιτα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων στο Ίλιον - Προκλήθηκαν ζημιές

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Φουντώνουν οι φήμες για την υγεία του - Εμφανίστηκε με πρησμένο χέρι

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «θεά του πλούτου»: Εξαπάτησε 128.000 ανθρώπους με Bitcoin και έζησε σαν εκατομμυριούχος για έξι χρόνια

07:58ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ταχυδρομεία εντός των ΚΕΠ με το μοντέλο shop in shop

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Μοχάμεντ Τζαβάντ Βαφέι Σάνι: Ολυμπιονίκες καλούν το Ιράν να μην εκτελέσει τον πρωταθλητή πυγμαχίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ