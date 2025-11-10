Εθνική Ελλάδας: Οι ατάκες Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αποκλεισμό και Κωστούλα, Τεττέη

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας, μίλησε για την εξέλιξη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα δύο τελευταία ματς με τη Σκωτία και τη Λευκορωσία, ενώ αναφέρθηκε και στις κλήσεις των Κωστούλα, Τεττέη και Τριάντη.

Συγκεκριμένα, ο «εκλέκτορας» της εθνικής μίλησε για:

Τον αποκλεισμό της Εθνικής και τον στόχο στα επόμενα ματς: «Η εξέλιξη των προκριματικών του Μουντιάλ ήταν πολύ άσχημη για εμάς. Με τις ήττες που μας έβγαλαν από νωρίς έξω από τη διεκδίκηση της πρόκρισης. Μία αρκετά δύσκολη περίοδος. Ήταν δύσκολο να το αποδεχθούμε. Πιστεύω ότι ως ομάδα είχαμε την ικανότητα και την ποιότητα να τα καταφέρουμε. Όσον αφορά τα παιχνίδια μπροστά μας, είναι παιχνίδια αρκετά υψηλού επιπέδου. Ναι μεν, δεν έχουν τόσο πολύ βαθμολογική σημασία, για την εξέλιξη των προκριματικών, όμως κάθε παιχνίδι της Εθνικής είναι διαφορετικό. Είμαστε ομάδα με προοπτική, ταλέντο, είμαστε γκρουπ παικτών που ζουν για την Εθνική. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά, να αντιπροσωπεύουμε την Ελλάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να προσπαθήσουμε να γυρίσουμε σε καλά παιχνίδια και σε νίκες».

Τα νέα πρόσωπα: «Προσπαθούμε πάντα να ανοίξουμε λίγο το ρόστερ της Εθνικής με κάποια παιδιά που δείχνουν ότι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο Κωστούλας πέρυσι έδειξε αρκετά καλά στοιχεία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Απλά τον Μάρτιο και τον Ιούνιο δεν μπορούσαμε να τον έχουμε λόγω του τραυματισμού. Θέλουμε να τον δούμε τώρα που είναι σε αγωνιστική κατάσταση και στην Εθνική Ομάδα. Ο Τετέη ξεχωρίζει με τα παιχνίδια του, κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Ο Τριάντης και πέρυσι και φέτος έχει καλά παιχνίδια. Παίζει σε αρκετά σημαντική θέση για εμάς. Είναι ευκαιρία που γνωρίζει πραγματικά την Ελλάδα να το δούμε με τα χρώματα της Εθνικής. Είναι νέα παιδιά και οι τρεις. Ενδεχομένως να μπορούν να στελεχώσουν την Εθνική και στο μέλλον».

Διαβάστε επίσης