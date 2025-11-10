Σάλος στην Τουρκία: Πάνω από 1.000 ποδοσφαιριστές παραπέμπονται για εμπλοκή σε στοιχηματικό σκάνδαλο

Χαμός έχει ξεσπάσει στην Τουρκία, καθώς απίστευτες είναι οι διαστάσεις που έχει το στοιχηματικό σκάνδαλο που συγκλονίζει το ποδόσφαιρο της χώρας, μια και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την παραπομπή συνολικά 1.024 ποδοσφαιριστών για εμπλοκή στην υπόθεση.

Χαμός στην γειτονική χώρα από τεράστιο σκάνδαλο
Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, 27 εξ αυτών αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία, ενώ ένας έχει μάλιστα κληθεί στην εθνική ομάδα για τα παιχνίδια του Νοεμβρίου. Ο λόγος γίνεται για τον Ερέν Ελμαλί της Γαλατασαράι, ο οποίος βρίσκεται στις κλήσεις του Βιτσέντσο Μοντέλα.

Η αποκάλυψη ήρθε μόλις μία ημέρα μετά την είδηση ότι 600 ποδοσφαιριστές είχαν καταθέσει στην Interpol, γεγονός που αποδεικνύει το μέγεθος και τη σοβαρότητα του σκανδάλου. Η Ομοσπονδία έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα ονόματα των εμπλεκομένων, οι οποίοι θα εξεταστούν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία αποφάσισε την αναβολή των πρωταθλημάτων τρίτης και τέταρτης κατηγορίας για δύο εβδομάδες, προκειμένου να διεξαχθεί η έρευνα χωρίς παρεμβολές. Οι δύο πρώτες κατηγορίες, ωστόσο, θα συνεχιστούν κανονικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φάκελοι 47 παικτών, οι οποίοι φέρονται να στοιχημάτισαν μόνο μία φορά, θα επανεξεταστούν υπό το φως των νέων δεδομένων, προτού αποφασιστεί εάν θα παραπεμφθούν ή όχι.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τουρκίας σκοπεύει επίσης να ζητήσει από τη FIFA παράταση 15 ημερών στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ώστε οι τουρκικές ομάδες να έχουν επαρκή χρόνο για να καλύψουν τα πιθανά κενά που θα προκύψουν από ενδεχόμενες τιμωρίες ή αποκλεισμούς παικτών.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, στη λίστα των 27 παικτών της Super Lig βρίσκονται δύο ποδοσφαιριστές της Γαλατασαράι και δύο της Μπεσίκτας, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και νέα ονόματα τις επόμενες ημέρες. Το σκάνδαλο απειλεί να ταρακουνήσει συθέμελα το τουρκικό ποδόσφαιρο, φέρνοντας στην επιφάνεια σκοτεινές πτυχές που για χρόνια παρέμεναν στο παρασκήνιο.

