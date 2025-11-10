Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε η προετοιμασία σε δύο γκρουπ - Πρώτη για Τεττέη και Κωστούλα

Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας έκαναν την πρώτη τους προπόνηση. 

Εθνική Ελλάδας
Πρώτη προπόνηση για τον Μπάμπη Κωστούλα στην εθνική ομάδα
Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων των συλλόγων το περασμένο Σαββατοκύριακο (08-09/11), η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε στη δράση, ξεκινώντας την προετοιμασία της για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις των προκριματικών του Μουντιάλ, απέναντι σε Σκωτία και Λευκορωσία.

Η πρώτη προπόνηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (10/11) στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντη, με όλους τους διεθνείς να δίνουν το παρών. Οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν την Κυριακή ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης, ενώ οι υπόλοιποι έκαναν κανονική προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του επιτελείου του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι πρώτες συμμετοχές των Ανδρέα Τεττέη και Μπάμπη Κωστούλα, οι οποίοι κλήθηκαν για πρώτη φορά στην αποστολή της «γαλανόλευκης» και δείχνουν έτοιμοι να αρπάξουν την ευκαιρία τους.

Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς τραυματίστηκαν στις τελευταίες υποχρεώσεις των ομάδων τους. Οι κλήσεις τους ανακλήθηκαν επισήμως, με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό να προχωρά σε αντίστοιχες αλλαγές στο ρόστερ.

Ethniki-Elladas
Πηγή: INTIME SPORTS
Ethniki-Elladas
Πηγή: INTIME SPORTS
Ethniki-Elladas
Πηγή: INTIME SPORTS
Ethniki-Elladas
Πηγή: INTIME SPORTS
Ethniki-Elladas
Πηγή: INTIME SPORTS
Ethniki-Elladas
Πηγή: INTIME SPORTS

Συγκεκριμένα, στην της Εθνικής Ελλάδας μετέχουν οι: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας, Νεκτάριος Τριάντης, Ανδρέας Τεττέη, Τάσος Μπακασέτας.

