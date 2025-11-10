Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε η προετοιμασία σε δύο γκρουπ - Πρώτη για Τεττέη και Κωστούλα

Πρώτη προπόνηση για τον Μπάμπη Κωστούλα στην εθνική ομάδα

Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων των συλλόγων το περασμένο Σαββατοκύριακο (08-09/11), η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε στη δράση, ξεκινώντας την προετοιμασία της για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις των προκριματικών του Μουντιάλ, απέναντι σε Σκωτία και Λευκορωσία.

Η πρώτη προπόνηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (10/11) στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντη, με όλους τους διεθνείς να δίνουν το παρών. Οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν την Κυριακή ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης, ενώ οι υπόλοιποι έκαναν κανονική προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του επιτελείου του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι πρώτες συμμετοχές των Ανδρέα Τεττέη και Μπάμπη Κωστούλα, οι οποίοι κλήθηκαν για πρώτη φορά στην αποστολή της «γαλανόλευκης» και δείχνουν έτοιμοι να αρπάξουν την ευκαιρία τους.

Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς τραυματίστηκαν στις τελευταίες υποχρεώσεις των ομάδων τους. Οι κλήσεις τους ανακλήθηκαν επισήμως, με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό να προχωρά σε αντίστοιχες αλλαγές στο ρόστερ.

01 06 Πηγή: INTIME SPORTS 02 06 Πηγή: INTIME SPORTS 03 06 Πηγή: INTIME SPORTS 04 06 Πηγή: INTIME SPORTS 05 06 Πηγή: INTIME SPORTS 06 06 Πηγή: INTIME SPORTS

Συγκεκριμένα, στην της Εθνικής Ελλάδας μετέχουν οι: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας, Νεκτάριος Τριάντης, Ανδρέας Τεττέη, Τάσος Μπακασέτας.

Διαβάστε επίσης