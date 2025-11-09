Super League Βαθμολογία: «Ζωντανός» ο Παναθηναϊκός με το θρίαμβο στο ντέρμπι, αλλαγή στην κορυφή

Το ντέρμπι της Λεωφόρου έφερε ανακατατάξεις στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League. Ο Παναθηναϊκός με τη μεγάλη νίκη του πήρε «ανάσα» και επέστρεψε στα σημαντικά αποτελέσματα κι εντός συνόρων, «σπάζοντας» παράλληλα το αήττητο 8 αγώνων του ΠΑΟΚ (είχε 8Χ8).

Οι «πράσινοι» ανέβηκαν στους 15 βαθμούς και είναι πλέον στο -10 από την πρώτη θέση, έχοντας όμως και ματς λιγότερο. Η απόσταση παραμένει σημαντική, όμως οι ελπίδες έμειναν «ζωντανές». Όσο για τον ΠΑΟΚ «γκρεμίστηκε» από την κορυφή και είναι πλέον δεύτερος με 23 βαθμούς.

Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε το αποτέλεσμα του ντέρμπι με τη δική του νίκη κόντρα στην Κηφισιά και έχοντας πλέον 25 βαθμούς ανέβηκε μόνος πρώτος. Το ίδιο έκανε και η ΑΕΚ με το «διπλό» στην έδρα του ΟΦΗ, ανεβαίνοντας στους 22 και είναι σε απόσταση μιας νίκης από την πρώτη θέση.

Ο εντυπωσιακός Λεβαδειακός με την πεντάρα στον Πανσερραϊκό και ο Βόλος με το «διπλό» στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου, είναι μαζί στην 4η θέση με 18 βαθμούς και συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν. Ο Άρης με την ισοπαλία κόντρα στον Asteras Aktor υποχώρησε έβδομος με 13 βαθμούς.

SUPER LEAGUE – 10η αγωνιστική

Παναιτωλικός – ΑΕΛ 3-0

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 0-0

Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3

Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός 5-2

ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1

Ατρόμητος – Βόλος 0-1

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός 25

2. ΠΑΟΚ 23

3. ΑΕΚ 22

4. Λεβαδειακός 18

5. Βόλος 18

6. Παναθηναϊκός 15 (9αγ.)

7. Άρης 13

8. Κηφισιά 12

9. Παναιτωλικός 11

10. Ατρόμητος 9

11. Αστέρας Τρίπολης 7

12. ΑΕΛ 7

13. ΟΦΗ 6 (9αγ.)

14. Πανσερραϊκός 5

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η)

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

19:30 Asteras Aktor – Παναιτωλικός

20:00 Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

17:00 Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

19:00 ΠΑΟΚ – Κηφισιά

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

18:00 Βόλος – Λεβαδειακός

20:00 ΑΕΛ - ΟΦΗ