ΑΕΚ: Αποχώρησε τραυματίας ο Βάργκα – Ο ευχάριστος λόγος της απουσίας του Μουκουντί

H AEK «καθάρισε» από νωρίς (3-0) την Κηφισιά, σημειώνοντας και τα τρία τέρματα στα πρώτα 26 λεπτά και μετά τις «γκέλες» Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, μπαίνει από θέση ισχύος στα playoffs της Super League.

Στο ημίχρονο της αναμέτρηση ο Βάργκα έγινε αλλαγή, παραχωρώντας τη θέση του στον Ζίνι. Όπως παραδέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου ο Νίκολιτς, η αλλαγή ήταν αναγκαστική.

Ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε ότι ο Ούγγρος θα πάει στην εθνική ομάδα της χώρας του και θα υποβληθεί σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα δείξουν αν θα προλάβει την έναρξη των playoffs.

Ο Νίκολιτς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όντως είχε έναν τραυματισμό στο πρώτο μέρος. Γύρισε τον αστράγαλο. Είχε ένα πρήξιμο. Ήθελε να συνεχίσει. Δεν ήταν καλή η εικόνα του. Θα πάει στην Εθνική Ουγγαρίας, θα κάνει εξετάσεις, ελπίζουμε να είναι έτοιμος για τα playoffs. Έχει τη νοοτροπία που θέλουμε γιατί ήθελε να συνεχίσει. Είναι ένας δυνατός παίκτης».

Ο τεχνικός της ΑΕΚ αναφέρθηκε και στην απουσία του Μουκουντί, ο οποίος ήταν πολύ ευχάριστος, καθώς στην οικογένειά του προστέθηκε ένα νέο μέλος, ενώ μίλησε και για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του φίλου του κι άλλοτε παίκτη της «Ένωσης», Άντριγια Ντελίμπασιτς. Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Ο Μουκουντί πλέον έχει νέο μέρος στην οικογένειά του. Η κόρη του μπήκε στην οικογένεια… Την καλωσορίζουμε. Σήμερα, επίσης, κλείνει ένας χρόνος από την ημέρα που έφυγε ο Αντρίγια Ντελίμπασιτς. Θέλω να το αναφέρω. Είναι φίλος. Εξαιρετικός άνθρωπος. Πρώην συνεργάτης, πρώην παίκτης της ΑΕΚ και της Ράγιο».

