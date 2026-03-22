Super League: Πότε θα γίνει η κλήρωση των playoffs και playouts – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Η δεύτερη φάση του πρωταθλήματος θα πάρει μορφή την ερχόμενη Τρίτη (24/03), με τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, φυσικά, η μάχη του τίτλου, αλλά ούτε στα playoffs 5-8, πόσο μάλλον στα playouts δεν είναι αδιάφορη η κατάσταση.

Οι ώρες των τριών κληρώσεων έχουν ως εξής:

13:00 – Playoffs 1-4

13:30 – Playoffs 5-8

14:00 – Playouts 9-14

Οι ομάδες έχουν αποφασίσει ομόφωνα τους κλειδαρίθμους που θα έχουν για τις κληρώσεις, ενώ όπως συνέβη στη regular season, έτσι και στα playoffs / playoouts το πρόγραμμα θα έχει διαφορές ανά γύρο. Μετά το τέλος της διαδικασίας θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs και playouts.

Οι ημερομηνίες των αγώνων:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Όσον αφορά στις ακριβείς ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα αποφασιστούν σε μεταγενέστερο χρόνο θα «κλειδώσουν» στο Δ.Σ. της λίγκας, το οποίο θα διεξαχθεί μετά το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.