Ερευνητές ΝASA: Εξωγήινοι μικροοργανισμοί κάποτε ζούσαν στο ηλιακό μας σύστημα

Η αναζήτηση για εξωγήινη ζωή μπορεί να μην απαιτεί τελικά ταξίδι στα βάθη του διαστήματος...

Σύμφωνα με νέα έρευνα που παρουσιάζει η Daily Mail, ο νάνος πλανήτης Κέρες, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στον Άρη και τον Δία, φαίνεται πως στο μακρινό παρελθόν διέθετε τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη μικροβίων.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πριν από 2,5 έως 4 δισ. χρόνια, η θερμότητα που παρήγαν ραδιενεργά ορυκτά στο εσωτερικό του Κέρες δημιούργησε ζεστό νερό, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει «μπουφέ χημικής ενέργειας» για μικροοργανισμούς, όπως εξήγησε ο επικεφαλής της μελέτης Sam Courville.

Ήδη από το 2018, η αποστολή Dawn της NASA είχε εντοπίσει ίχνη αλατιού στην επιφάνεια του πλανήτη, τα οποία προέρχονταν από υγρά που αναβλύζαν στο παρελθόν από υπόγειες δεξαμενές άλμης. Ωστόσο, σήμερα αυτές οι δεξαμενές έχουν θερμοκρασία περίπου –63 °C, ακατάλληλη για οποιαδήποτε γνωστή μορφή ζωής.

Η καθηγήτρια Helen Williams από το Πανεπιστήμιο του Cambridge σημείωσε ότι η παρουσία νερού στον Κέρες θα μπορούσε να είχε μεταφέρει ζωτικά στοιχεία στην επιφάνειά του, δημιουργώντας εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για ζωή.

Παρά το γεγονός ότι ο πλανήτης έχει πλέον μετατραπεί σε παγωμένη έρημο, οι ερευνητές τονίζουν πως το εύρημα ανοίγει τον δρόμο για την αναζήτηση ζωής και σε άλλα μικρά ουράνια σώματα. Όπως επισημαίνουν, τέτοια σώματα ενδέχεται να αποτελούσαν τον πιο διαδεδομένο τύπο κατοικήσιμου περιβάλλοντος στο πρώιμο ηλιακό σύστημα.