Apple: Παρουσίασε την πολυαναμενόμενη νέα σειρά iPhone 17 – Πότε θα κυκλοφορήσουν

Απίστευτα λεπτό και υπερσύγχρονο - Οι τιμές στις ΗΠΑ

Η Apple αποκάλυψε την Τρίτη στο πολυαναμενόμενο event «Awe Dropping» τη νέα της σειρά προϊόντων για το 2025
Η Apple αποκάλυψε την Τρίτη στο πολυαναμενόμενο event «Awe Dropping» τη νέα της σειρά προϊόντων για το 2025, με τον CEO της εταιρείας, Τιμ Κουκ, να κάνει λόγο για «τις πιο επαναστατικές αποκαλύψεις στην ιστορία της Apple».

Νέος αέρας στα iPhones

Κεντρικό θέμα της παρουσίασης ήταν η σειρά iPhone 17, που περιλαμβάνει τέσσερα μοντέλα: το βασικό iPhone 17, τα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max και το ολοκαίνουργιο iPhone 17 Air. Το τελευταίο ξεχωρίζει ως το λεπτότερο και ελαφρύτερο iPhone που έχει κυκλοφορήσει ποτέ.

Τα μοντέλα Pro διαθέτουν τριπλές κάμερες των 48MP, οθόνες ProMotion και τον νέο επεξεργαστή A19 Pro. Το iPhone 17 Air έρχεται με μία κάμερα και οθόνη 6.6 ιντσών. Όλα τα νέα μοντέλα θα λειτουργούν με το αναβαθμισμένο λογισμικό iOS 26.

Νέα Apple Watch και AirPods

Η Apple παρουσίασε επίσης το Apple Watch Series 11 με πιο φωτεινή οθόνη και νέο επεξεργαστή, καθώς και το Apple Watch Ultra 3, το οποίο είναι βελτιωμένο και διαθέτει δυνατότητα δορυφορικής σύνδεσης για επικοινωνία εκτός δικτύου.

Τα νέα AirPods Pro 3 διαθέτουν ανανεωμένο σχεδιασμό, βελτιωμένη ακύρωση θορύβου και το νέο chip H3. Επιπλέον, προσφέρουν νέες δυνατότητες υγείας, όπως μέτρηση θερμοκρασίας σώματος και καρδιακού ρυθμού.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Οι τιμές των νέων προϊόντων στις ΗΠΑ έχουν ως εξής:

  • iPhone 17: Από 799 δολάρια.

  • iPhone 17 Air: Από 899 δολάρια.

  • iPhone 17 Pro: Από 1.099 δολάρια.

  • iPhone 17 Pro Max: Από 1.299 δολάρια.

  • Apple Watch Series 11: Από 399 δολάρια.

  • Apple Watch Ultra 3: Από 749 δολάρια.

  • AirPods Pro 3: Από 249 δολάρια.

Οι προπαραγγελίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ενώ τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα για αγορά στις 19 Σεπτεμβρίου. Οι τιμές για την ελληνική αγορά αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

