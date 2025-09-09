iPhone 17: Η Apple παρουσιάζει σήμερα το νέο της κινητό - Τι μπορούμε να περιμένουμε

Αυτά είναι μερικά από τα πιθανά προϊόντα που θα αποκαλυφθούν στην παρουσίαση της Apple σήμερα

iPhone 17: Η Apple παρουσιάζει σήμερα το νέο της κινητό - Τι μπορούμε να περιμένουμε
Σε λίγες ώρες η Apple θα παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη νέα σειρά iPhone 17 στην εκδήλωση «Awe Dropping», η οποία υπόσχεται σημαντικές αναβαθμίσεις, σηματοδοτώντας μία από τις πιο συναρπαστικές κυκλοφορίες κινητών από την εποχή του iPhone X.

Η ανακοίνωση για τη νέα συσκευή θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου στις 13:00. Ενώ η Apple κρατά όλες τις λεπτομέρειες μυστικές, πολλοί έχουν ήδη μια εικόνα για το τι θα δούμε, χάρη σε διαρροές από διάφορες τεχνολογικές ιστοσελίδες.

Τι έχει λοιπόν να παρουσιάσει η εταιρεία; Αυτά είναι μερικά από τα πιθανά προϊόντα που θα αποκαλυφθούν στην παρουσίαση.

iPhone 17

Το μόνο σίγουρο προϊόν που θα παρουσιαστεί σήμερα είναι το iPhone 17.

Έχουν υπάρξει αρκετές διαρροές σχετικά με το νέο smartphone της Apple και, αν και δεν είναι όλες αξιόπιστες, μπορούμε να περιμένουμε αρκετά νέα χρώματα, πιθανώς περισσότερα παστέλ. Η Bloomberg προβλέπει ότι οι σειρές Pro και Pro Max θα έχουν μια σημαντική αναβάθμιση στο σχεδιασμό τους -η πρώτη εδώ και πέντε χρόνια, με νέους σκελετούς που θα αλλάξουν την εμφάνιση της κάμερας.

Οι ίδιες οι κάμερες θα αναβαθμιστούν επίσης, με πολλές φήμες να αναφέρουν ότι αυτή τη φορά θα δοθεί έμφαση στον φακό της σειράς Pro. Επίσης, οι σειρές Pro και Pro Max αναμένεται να λάβουν αναβάθμιση της μνήμης RAM τους στα 12 GB, κάτι που θα μπορούσε να είναι χρήσιμο καθώς η Apple Intelligence - η τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας- ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στα iPhone.

Η μεγαλύτερη αλλαγή, σύμφωνα με πολλές αναφορές, είναι ότι η Apple σχεδιάζει να κυκλοφορήσει ένα λεπτότερο, πιο ακριβό μοντέλο του iPhone 17, το οποίο θα ονομάζεται iPhone Air. Το προϊόν αυτό λέγεται ότι θα έχει πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά και οθόνη 6,6 ιντσών. Ωστόσο, αναμένεται να έχει μικρότερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και μόνο μία πίσω κάμερα, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τη δημοτικότητά του.

Αυτό που όλοι όμως αναρωτιούνται είναι η τιμή. Θα διατηρήσει η Apple σταθερές τις τιμές της, παρά τους δασμούς και άλλες πληθωριστικές πιέσεις; Οι φήμες λένε, σύμφωνα με το 9to5Mac, ότι οι τιμές της σειράς iPhone θα κυμαίνονται από 799 δολάρια έως 1.199 δολάρια — όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα — με το Air να πιθανώς να έχει αύξηση 50 δολαρίων σε σχέση με το μοντέλο iPhone Plus που αντικαθιστά, και το 17 Pro να κοστίζει επιπλέον 100 δολάρια, αλλά με περισσότερο αποθηκευτικό χώρο.

AirPods Pro 3

Λεπτομέρειες σχετικά με μια βελτιωμένη θήκη φόρτισης των AirPods Pro 3 διέρρευσαν τον περασμένο μήνα, οπότε και αυτή η σειρά της Apple αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της σήμερα.

Έχουν περάσει τρία χρόνια από την τελευταία ενημέρωση αυτής της σειράς από την Apple. Μεταξύ των αναμενόμενων νέων χαρακτηριστικών της είναι ένας αισθητήρας θερμοκρασίας και παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού.

Η μετάφραση σε πραγματικό χρόνο, ένα χαρακτηριστικό που διαθέτει η Samsung με τα Galaxy Buds 3 FE και η Google με τα Pixel Buds, θα μπορούσε επίσης να εισαχθεί στη νέα σειρά της Apple, αν και οι αναφορές είναι αντικρουόμενες ως προς το αν η εταιρεία είναι έτοιμη να παρουσιάσει αυτό το χαρακτηριστικό αυτή τη στιγμή.

Ενημερώσεις του Apple Watch

Δεν είναι σίγουρο ότι θα ανακοινωθεί ένα νέο Apple Watch, αλλά ιστορικά, η Apple έχει λανσάρει τα ρολόγια της παράλληλα με τα τελευταία της τηλέφωνα.

Φέτος, αναμένεται αύξηση των προδιαγραφών της σειράς ρολογιών, με ταχύτερο επεξεργαστή, μικρότερους χρόνους φόρτισης και νέες θήκες. Αναμένεται επίσης η προσφορά νέων λουριών και μια φωτεινότερη οθόνη για το Apple Watch Series 11. Το Apple Watch SE, η οποία ξεκινά από 249 δολάρια, αναμένεται επίσης να λάβει μια ενημέρωση με ταχύτερο τσιπ και πιο μοντέρνα εμφάνιση.

Ενημερώσεις στο AirTag

Μια ενημέρωση για το AirTag είναι επίσης πιθανή.

Το αρχικό μοντέλο κυκλοφόρησε το 2021, οπότε περιμένουμε εδώ και καιρό το AirTag 2. Και δεδομένου ότι η συσκευή τείνει να λειτουργεί σε συνδυασμό με το iPhone, αυτό καθιστά την παρουσίαση του σήμερα, ιδιαίτερα πιθανή.

Υποδείξεις για μελλοντικά προϊόντα

Η σημερινή εκδήλωση πιθανώς να μην είναι η μόνη παρουσίαση νέων προϊόντων της Apple. Συχνά υπάρχει και μια εκδήλωση τον Οκτώβριο, όπου παρουσιάζονται νέα iPad (ιδιαίτερα το iPad Pro), αποκωδικοποιητές Apple TV και άλλες συσκευές, όπως το Vision Pro.

Είναι απίθανο να ακούσουμε για νέα προϊόντα σε αυτές τις κατηγορίες αυτή την εβδομάδα, αλλά η εταιρεία θα μπορούσε να μας δείξει ένα teaser για να κρατήσει τους αγοραστές σε αγωνία μέχρι να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.





