iPhone 17: Η Apple αποκάλυψε την ημερομηνία παρουσίασης του νέου μοντέλου

Η Apple αποκάλυψε το φθινοπωρινό event της με τίτλο Awe Dropping και γνωστοποίησε την ημερομηνία που περίμεναν όλοι οι λάτρεις των iOS συσκευών και γκάτζετ.

Οι προσδοκίες είναι μεγάλες, καθώς η σειρά iPhone 17 αναμένεται να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκδήλωση, με το εντυπωσιακό iPhone 17 Air –την πιο λεπτή έκδοση μέχρι σήμερα– να «μαγνητίζει» τα βλέμματα μαζί με τα iPhone 17, 17 Pro και 17 Pro Max.

Η παρουσίαση, λοιπόν, πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδος), στο Steve Jobs Theater, στο Apple Park.

Παράλληλα, θα δούμε ανανεωμένα Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 και πιθανώς τα AirPods Pro 3.