Κίνηση – «βόμβα» στον κόσμο της τεχνολογίας: Η Apple εξετάζει συνεργασία με τη Google

Η Apple φαίνεται πως ετοιμάζει να κάνει μεγάλη αναβάθμιση στη Siri, με το Gemini AI της Google να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Οι δύο εταιρείες βρίσκονται σε επαφές ώστε να εξετάσουν αν η νέα έκδοση της Siri θα «τρέχει» πάνω στην τεχνολογία της Google, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ακόμη, όμως, δεν έχει ληφθεί κάποια επίσημη απόφαση. Η Apple σκέφτεται αν θα συνεχίσει να βασίζεται σε δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ή θα συνεργαστεί με εξωτερικό πάροχο, ενώ, το σχέδιο στοχεύει σε παρουσίαση μέσα στο 2026.

Η καθυστέρηση της αναβάθμισης, που είχε προγραμματιστεί για εφέτος, οφείλεται σε τεχνικές δυσκολίες, καθώς η εταιρεία επιθυμεί η Siri να γίνει πολύ «εξυπνότερη», δηλαδή να κατανοεί καλύτερα το περιβάλλον, να εκτελεί πιο σύνθετες εντολές και να δέχεται εφαρμογές τρίτων.

Στο παρελθόν, η Apple είχε εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας και με άλλες εταιρείες, όπως η OpenAI και η Anthropic, αλλά προς το παρόν το Google Gemini έχει το προβάδισμα. Πάντως, καμία από τις δύο εταιρείες δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις συζητήσεις.