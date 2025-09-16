Τα περίεργα του Άρη: Πυραμίδες μεγαλύτερες από τη Γκίζα - Παπαγάλοι και μία κλειδαρότρυπα

Παράξενοι σχηματισμοί στον Άρη πυροδοτούν νέες θεωρίες για έναν αρχαίο πολιτισμό, καθώς οι εικόνες που αποτυπώνονται από τη NASA είναι δύσκολο να αγνοηθούν.

Ορισμένα από αυτά τα ευρήματα έχουν δημοσιευθεί στο Journal of Space Exploration, όπου το επιχείρημα είναι απλό: τα σχήματα είναι πολύ προσεγμένα, πολύ γεωμετρικά, για να είναι τυχαία.

Ένα από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά είναι ο σχηματισμός της κλειδαρότρυπας, που βρίσκεται ψηλά στη Libya Montes.

Το Mars Reconnaissance Orbiter της NASA τράβηξε μια φωτογραφία του το 2011, και η παράξενη δομή συγκέντρωσε αμέσως την προσοχή- με μια σφηνοειδή βάση που ολοκληρώνεται με έναν στρογγυλό θόλο.

Για τον George J. Haas, ιδρυτή του The Cydonia Institute, το σχέδιο μοιάζει με αρχαίους χώρους ταφής στην Ιαπωνία, γνωστούς ως τάφοι Kofun.

Το 2016, ο Haas και οι συνάδελφοί του έγραψαν σε μια ερευνητική εργασία ότι αυτό το χαρακτηριστικό ήταν πολύ ακριβές για να αποδοθεί στην τύχη. Ωστόσο συνάδελφοι του επιστήμονες διαφωνούν, κάνοντας λόγο για τέχνασμα του εγκεφάλου. Παρόλα αυτά, ο Haas επιμένει, "δεν χρειάζεται να είσαι γεωλόγος για να ξέρεις τη διαφορά μεταξύ ενός βράχου και ενός γλυπτού".

Ένας παπαγάλος στην αρειανή σκόνη

Πίσω στο 2002, ένα άλλο περίεργο σχήμα εμφανίστηκε σε μια εικόνα της λεκάνης Argyre. Ο ερευνητής Wilmer Faust σκέφτηκε ότι έμοιαζε με πουλί και το έδωσε στον Haas, ο οποίος είδε αμέσως αυτό που έγινε γνωστό ως γεωγλυφικό παπαγάλος. Με μάτι, ράμφος, φτερό, ακόμη και φτερά, το περίγραμμα ήταν τόσο λεπτομερές που ο Haas μέτρησε "22 σημεία ανατομικής ορθότητας".

Για να δοκιμάσουν την ιδέα, πέντε κτηνίατροι - μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός σε πτηνά - εξέτασαν την εικόνα και συμφώνησαν ότι η μορφή ταίριαζε με την πραγματική ανατομία των πτηνών.

Ο Haas υπεραμύνεται της άποψης ότι ακόμα και τα γεωγλυφικά όπως οι διάσημες γραμμές Νάζκα στο Περού, που συχνά απεικονίζουν ζώα, δεν πλησιάζουν τις λεπτές λεπτομέρειες αυτής της αρειανής εκδοχής. Οι επιστήμονες, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζουν ότι ο παπαγάλος είναι απλώς άλλη μια περίπτωση παρεϊδολίας - η τάση μας να βλέπουμε πρόσωπα και ζώα εκεί που δεν υπάρχουν.

Πυραμίδες και μια χαμένη πόλη

Το 1972, το διαστημικό σκάφος Mariner 9 της NASA φωτογράφισε τις πυραμίδες Sagan στην περιοχή Elysium. Αυτές οι τριγωνικές κατασκευές υψώνονται πάνω από 3.200 πόδια και εκτείνονται σε διάμετρο σχεδόν 10.000 πόδια.

Ο Καρλ Σάγκαν, υπέθεσε ότι ισχυροί άνεμοι και αμμοθύελλες θα μπορούσαν να τις έχουν διαμορφώσει. Αλλά ακόμη και αυτός παραδέχτηκε ότι οι επιστήμονες θα πρέπει να τις δουν από κοντά για να είναι σίγουροι.

Ο Haas σημειώνει ότι οι φυσικές πυραμίδες τείνουν να μοιάζουν με κώνους και όχι με αιχμηρά άκρα. Τις συγκρίνει ακόμη και με μια σπάνια πυραμίδα με τρεις πλευρές στην Περιοχή 51 στη Νεβάδα, που κατασκευάστηκε για δοκιμές όπλων. Αυτή η ομοιότητα, λέει, είναι ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει ότι ο Άρης μπορεί κάποτε να ήταν το σπίτι οικοδόμων.