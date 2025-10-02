Διαθέσιμα στην Ελλάδα τα νέα HUAWEI WATCH GT 6 series

Με δώρο τα HUAWEI FreeBuds SE 3 

Διαθέσιμα στην Ελλάδα τα νέα HUAWEI WATCH GT 6 series
HUAWEI WATCH GT 6 Series: Έφτασε στην Ελλάδα. Ζήσε κάθε στιγμή με αυτονομία έως 21 ημέρες.

Με δώρο τα HUAWEI FreeBuds SE 3

HUAWEI WATCH GT 6: Το μέλλον των outdoor activities έφτασε στην Ελλάδα!

Με δώρο τα HUAWEI FreeBuds SE 3

HUAWEI WATCH GT 6: 1 smartwatch, 21 ημέρες χωρίς φόρτιση, αμέτρητες δυνατότητες.

Έφτασε στην Ελλάδα, με δώρο τα HUAWEI FreeBuds SE 3

Διαθέσιμα στα καταστήματα από 29 Σεπτεμβρίου 2025, είναι τα ολοκαίνουργια HUAWEI GT 6 και GT 6 Pro. Η πολυαναμενόμενη σειρά wearables που παρουσιάστηκε στο Παρίσι, έρχεται με δώρο τα HUAWEI FreeBuds SE 3, με κάθε αγορά ενός GT 6 Pro.

Με το πνεύμα «Ride the Wind», η σειρά HUAWEI WATCH GT 6 σχεδιάστηκε για να προσφέρει ελευθερία, άνεση και σιγουριά σε κάθε δραστηριότητα – από την καθημερινή χρήση έως τις πιο απαιτητικές outdoor εμπειρίες. Παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της σειράς GT που συνδυάζει την κομψότητα με την υψηλή λειτουργικότητα, η νέα γενιά προσφέρει έως και 21 ημέρες αυτονομίας, εξαιρετικά ακριβές GPS και μια πλήρη γκάμα προηγμένων λειτουργιών υγείας και αθλητισμού

Τεχνολογία αιχμής για μεγαλύτερη αυτονομία & υπερ-ακριβές GPS

Η σειρά HUAWEI WATCH GT 6 ενσωματώνει μια νέα ειδικά διαμορφωμένη μπαταρία πυριτίου υψηλής περιεκτικότητας, με 65% μεγαλύτερη χωρητικότητα από το προηγούμενο μοντέλο. Με αυτή την αναβάθμιση τα HUAWEI WATCH GT 6 Pro και GT 6 46 mm εξασφαλίζουν έως και 21 ημέρες αυτονομίας, ενώ το GT 6 41 mm έως και 14 ημέρες.

Με το αναβαθμισμένο Sunflower positioning system, τα HUAWEI WATCH GT 6 προσφέρουν εξαιρετικά ακριβή δεδομένα GPS για trail running, ποδηλασία ή πεζοπορία – απαραίτητα όχι μόνο για την ασφάλεια του χρήστη αλλά και για αξιόπιστες μετρήσεις επιδόσεων (ρυθμός, απόσταση, υψομετρική διαφορά), συμβάλλοντας στην ασφάλεια και στη βελτιστοποίηση της προπόνησης.

Αξεπέραστη αισθητική

Το HUAWEI WATCH GT 6 Pro διαθέτει μία κομψή, υπερυψωμένη στεφάνη χρονομέτρησης, ενώ η οθόνη είναι κατά 5,5% μεγαλύτερη από τον προκάτοχό του. Η φωτεινότητα της οθόνης έχει βελτιωθεί σε όλη τη σειρά, με τη μέγιστη να φτάνει τα 3000 nits, εξασφαλίζοντας ευκρίνεια ακόμη και κάτω από έντονο ηλιακό φως. Με premium υλικά όπως ζαφείρι, κράμα τιτανίου αεροναυπηγικής τεχνολογίας και κεραμικό νανοκρυσταλλικό πίσω κάλυμμα, το νέο smartwatch συνδυάζει την αντοχή με τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό.

Κυκλοφορεί με τρεις επιλογές σε λουράκι: καφέ πλεκτό, κομψό ασημί από τιτάνιο και ανθεκτικό μαύρο φθοροελαστομερές, προσφέροντας ευελιξία κάθε στιγμή.

Το HUAWEI WATCH GT 6 διατίθεται σε δύο εκδόσεις: Αντλώντας έμπνευση από την ποδηλασία, η έκδοση των 46 mm έρχεται με νέα πράσινη απόχρωση και στεφάνη τριπλής διαβάθμισης ενώ η έκδοση των 41 mm διαθέτει καινοτόμα περιστρεφόμενα στηρίγματα λουριού που εξασφαλίζουν πιο σταθερή και άνετη εφαρμογή στον καρπό, καθιστώντας το ιδανικό για κάθε εμφάνιση και περίσταση.

Η σειρά HUAWEI WATCH GT 6 προσφέρει πάνω από 100.000 watch faces με δυνατότητες εξατομίκευσης. Επιπλέον, από 19/09 έως 30/10/2025, οι καταναλωτές που αγοράζουν το HUAWEI WATCH GT 6 Series με την εφαρμογή HUAWEI Health κερδίζουν 50% έκπτωση στα πακέτα Watch Faces VIP (1 μήνα ή 1 έτους), εξοικονομώντας έως €35.

Αναβαθμισμένες λειτουργίες προπόνησης

Το HUAWEI WATCH GT 6 είναι το πρώτο smartwatch που προσφέρει Εικονικό Δυναμόμετρο Ποδηλασίας με μετρήσεις που βασίζονται σε χιλιάδες προσομοιώσεις ποδηλασίας και δοκιμές σε αεροδυναμική σήραγγα. Το αποτέλεσμα είναι ακριβείς υπολογισμοί ισχύος σε πραγματικό χρόνο, σχεδόν ισάξιοι με επαγγελματικούς μετρητές.

Παράλληλα, η σειρά υποστηρίζει βελτιωμένες λειτουργίες για trail running, σκι και γκολφ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αθλημάτων με επαγγελματικό επίπεδο παρακολούθησης.

Υγεία & ευεξία σε νέο επίπεδο με TruSense

Η σειρά HUAWEI WATCH GT 6 ενσωματώνει το νέο σύστημα TruSense, που προσφέρει ολοκληρωμένη παρακολούθηση υγείας και καρδιαγγειακών λειτουργιών με πολυδιάστατες μετρήσεις.

Με τη νέα μέτρηση HRV (μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού), οι χρήστες μπορούν να αξιολογούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση του οργανισμού και την αποτελεσματικότητα της αποκατάστασης μετά την άσκηση.

Η λειτουργία Health Insights έχει αναβαθμιστεί πλήρως, παρέχοντας εξατομικευμένες αναλύσεις με βάση πολυδιάστατα δεδομένα (συναίσθημα, άσκηση, καρδιακή υγεία, ποιότητα ύπνου). Έτσι, οι χρήστες λαμβάνουν χρήσιμες εξατομικευμένες υπενθυμίσεις, ώστε να υιοθετήσουν πιο υγιεινές και βιώσιμες συνήθειες, ξεκινώντας από μικρές αλλαγές, όπως η βελτίωση του ύπνου.

Ακόμη, η σειρά HUAWEI WATCH GT 6 προσφέρει ακριβείς πληροφορίες για τη φυσική και συναισθηματική σας κατάσταση και διαθέτει εξατομικευμένες λειτουργίες για καλύτερη διαχείριση και βελτίωση της ευεξίας σας.

Διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Η σειρά HUAWEI WATCH GT 6 είναι διαθέσιμη από τις 29 Σεπτεμβρίου 2025 σε όλα τα καταστήματα του επίσημου δικτύου συνεργατών της Huawei, με δώρο τα HUAWEI FreeBuds SE 3, με κάθε αγορά ενός GT 6 Pro. Η προσφορά ισχύει έως 4 Νοεμβρίου 2025 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακαλύψτε την!

