Call of Duty: Το θρυλικό videogame γίνεται ταινία – Η λεπτομέρεια που προμηνύει υπερπαραγωγή

Η Paramount επιβεβαίωσε τη συνεργασία με την Activision για την κινηματογραφική μεταφορά του Call of Duty και ανέθεσε το φιλόδοξο εγχείρημα σε δύο από τους πλέον αναγνωρισμένους δημιουργούς του σύγχρονου πολεμικού κινηματογράφου, τον Τέιλορ Σέρινταν και τον Πίτερ Μπεργκ.

Ο Σέρινταν, δημιουργός του Yellowstone και σεναριογράφος του Hell or High Water, έχει καθιερωθεί σε έναν από τους σημαντικότερους αφηγητές του πολέμου και του ανθρώπινου ηρωισμού, ενώ ο Μπεργκ, γνωστός από τα Lone Survivor, Patriot’s Day και Deepwater Horizon, έχει αποδείξει την ικανότητα να συνδυάζει τον ρεαλισμό με την αγωνία της δράσης.

Μαζί αναλαμβάνουν να μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη ένα από τα κορυφαία βιντεοπαιχνίδια όλων των εποχών, με στόχο να αποδώσουν το πνεύμα και την ένταση του Call of Duty στον κινηματογράφο.

Η συνεργασία τους θεωρείται ιδανική, αφού και οι δύο διαθέτουν βαθιά κατανόηση του στρατιωτικού κόσμου και της ψυχολογίας των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα σε αυτόν, γεγονός που προμηνύει ταινία γεμάτη αυθεντικότητα, συναισθηματικό βάθος και θεαματικές σεκάνς.

Η παραγωγή στοχεύει να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο τα βιντεοπαιχνίδια μεταφέρονται στο σινεμά, ισορροπώντας ανάμεσα στην πιστότητα προς το υλικό και στη δημιουργική κινηματογραφική αφήγηση.

Η Paramount βλέπει στο Call of Duty την ευκαιρία να εγκαινιάσει μία νέα εποχή προσαρμογών μεγάλων franchises και επενδύει σε μία ιστορία που έχει ήδη κατακτήσει εκατ. παίκτες και συνεχίζει να εμπνέει με τη δύναμη και τη στρατηγική του.