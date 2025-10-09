Ξεκίνησαν οι μεγάλες προσφορές του PlayStation – Χιλιάδες καινούργια και vintage παιχνίδια

Η Sony «έβαλε μπροστά» τις νέες μεγάλες προσφορές του PlayStation Store, με χιλιάδες παιχνίδια (πάνω από 4.000 τίτλοι, πακέτα, bundles και DLCs) με ονομασία Player’s Choice.

Μέσα από αυτές, θα βρείτε νέα αλλά και παλιότερα παιχνίδια, καθώς το NBA 2K26 έχει «πέσει» από τα 79,99 ευρώ στα 55,99 ευρώ, το Gears of War Reloaded στα 29,99 ευρώ, το Call of Duty: Black Ops 6 Cross-Gen Bundle στα 43,99 ευρώ, το Grand Theft Auto V: Premium Edition στα 14,69 ευρώ, το Clair Obscur: Expedition 33 στα 44,99 ευρώ, το The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered στα 43,99 ευρώ, αλλά και το Gran Turismo 7 στα 29,39 ευρώ.

Επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχει το Red Dead Redemption 2 στα 14,99 ευρώ, το Indiana Jones and the Great Circle στα 63,99 ευρώ, το The Crew Motorfest στα 17,49 ευρώ, το Kingdom Come: Deliverance II στα 45,49 ευρώ, το Mortal Kombat 1 στα 16,49 ευρώ και το Hogwarts Legacy στα 14,99 ευρώ.

Βρείτε όλες τις νέες προσφορές του PlayStation Store πατώντας εδώ.