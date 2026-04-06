Και όμως δεν είναι το Παρίσι: Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης

Μπορεί το Παρίσι να έχει το προσωνύμιο «πόλη του έρωτα», ωστόσο σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την «Icelandair» δεν αναδείχθηκε η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης.

Η έρευνα ανέλυσε διάφορους «ρομαντικούς» παράγοντες σε ευρωπαϊκές πόλεις, όπως τον άγαμο πληθυσμό, τη νυχτερινή ζωή, τα επίπεδα ευτυχίας και συμπερίληψης, καθώς και τη θέα στο ηλιοβασίλεμα και τις αξιολογήσεις ρομαντισμού σε ταξιδιωτικές πλατφόρμες όπως το TripAdvisor.

Η Μαδρίτη είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται, λοιπόν, η Μαδρίτη, η οποία αναδείχθηκε η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 86,34 στα 100.

Η ισπανική πρωτεύουσα κατέλαβε υψηλές θέσεις σε πολλές κατηγορίες, ιδιαίτερα για τη ζωντανή νυχτερινή ζωή της, τον μεγάλο αριθμό άγαμων και τη φιλόξενη ατμόσφαιρα που διευκολύνει τους επισκέπτες να γνωρίσουν νέο κόσμο.

Η πόλη προσφέρει επίσης πολλές ρομαντικές εμπειρίες για ζευγάρια και ταξιδιώτες, όπως βραδιές σε πολυσύχναστα tapas bars και εστιατόρια, βόλτες στις πλατείες ή βαρκάδα στη γραφική λίμνη του πάρκου El Retiro.

Η Μαδρίτη διαθέτει, σύμφωνα με τους επισκέπτες, μερικά από τα «καλύτερα» σημεία για να απολαύσει κανείς το ηλιοβασίλεμα, όπως το ιστορικό Templo de Debod, που γίνεται «μαγικό» την ώρα της δύσης, όταν οι αρχαίες πέτρες του φωτίζονται με έντονο πορτοκαλί χρώμα και οι αντανακλαστικές λίμνες γύρω του καθρεφτίζουν το εντυπωσιακό θέαμα.

Στη δεύτερη θέση η Πράγα

Στη δεύτερη θέση, πίσω από τη Μαδρίτη, βρίσκεται η Πράγα, η οποία συγκέντρωσε υψηλή βαθμολογία κυρίως για τη νυχτερινή ζωή της και τη ρομαντική φήμη που έχει μεταξύ των ταξιδιωτών.

Παρότι η πόλη είναι γνωστή ως δημοφιλής προορισμός για bachelor και bachelorette parties, διαθέτει επίσης πολλά ρομαντικά σημεία για ζευγάρια, με το Κάστρο της Πράγας και την εμβληματική γέφυρα του Καρόλου του 14ου αιώνα να συγκαταλέγονται στα κορυφαία αξιοθέατα.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Λισαβόνα, η οποία επαινείται για τη γραφική της γοητεία και την ανοιχτή, συμπεριληπτική ατμόσφαιρά της.

Εκεί, τα ζευγάρια μπορούν να απολαύσουν μαζί κρουαζιέρες στο ηλιοβασίλεμα, να θαυμάσουν την εντυπωσιακή θέα από το Castelo de São Jorge και να χαθούν στα στενά, ζωντανά δρομάκια της συνοικίας Alfama.

Η Βαρκελώνη κατέλαβε την τέταρτη θέση χάρη στη ζωντανή κοινωνική της ζωή και τη μοναδική της τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Ζυρίχη, μια γραφική ελβετική πόλη γνωστή για τον χαλαρό ρυθμό της και τη μαγευτική θέα στη λίμνη. Εκεί, τα ζευγάρια μπορούν να κάνουν βόλτα στη ρομαντική Παλιά Πόλη, να χαλαρώσουν στα ιαματικά λουτρά Thermalbad & Spa και να δοκιμάσουν ελβετική σοκολάτα στο Lindt Home of Chocolate.

Άλλες πόλεις που βρίσκονται στη δεκάδα είναι το Άμστερνταμ, το Ελσίνκι, η Βιέννη, η Κοπεγχάγη και η Ρώμη.

Οι πιο ρομαντικές πόλεις της Ευρώπης

  • Μαδρίτη, Ισπανία
  • Πράγα, Τσεχία
  • Λισαβόνα, Πορτογαλία
  • Βαρκελώνη, Ισπανία
  • Ζυρίχη, Ελβετία
  • Άμστερνταμ, Ολλανδία
  • Ελσίνκι, Φινλανδία
  • Βιέννη, Αυστρία
  • Κοπεγχάγη, Δανία
  • Ρώμη, Ιταλία
  • Αθήνα, Ελλάδα
  • Γενεύη, Ελβετία
  • Όσλο, Νορβηγία
  • Βερολίνο, Γερμανία
  • Ρέικιαβικ, Ισλανδία

