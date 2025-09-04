Πόνοι στην πλάτη: Υποφέρει πάνω από το 60% - Τι φταίει και πώς να τους ανακουφίσουμε

Ο πόνος στη μέση ή στην πλάτη εμφανίζεται σχεδόν σε όλους και έχει διάφορες μορφές, από το σαν να σας τρυπούν καρφίτσες μέχρι έντονος και ανυπόφορος, σχεδόν παραλυτικός.

Οι λόγοι για αυτούς τους πόνους ποικίλουν, στην πλειονότητα ωστόσο οφείλονται αποκλειστικά σε εμάς.

Πάνω από το 60% θα υποφέρει από πόνο στη μέση κάποια στιγμή στη ζωή του. Χωρίς αμφιβολία, είναι η κύρια αιτία αναπηρίας σε όλο τον κόσμο.

Η σπονδυλική σας στήλη αποτελείται από 33 οστά, γνωστά ως σπόνδυλοι, τα οποία στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο.

Χωρίζεται σε πέντε τμήματα: αυχενικό (στον αυχένα), θωρακικό (στο ίδιο επίπεδο με το στήθος), οσφυϊκό (στο επίπεδο της κοιλιάς) και ιερό (που συνδέεται με τη λεκάνη). Το πέμπτο, ο κόκκυγας, βρίσκεται στο κάτω μέρος της σπονδυλικής στήλης (στην ουρά) - και είναι πολύ επώδυνο όταν τραυματίζεται.



Οι σπόνδυλοι συνδέονται με πολλαπλές αρθρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δίσκων που επιτρέπουν στη σπονδυλική στήλη να κινείται προς πολλές κατευθύνσεις. Αν και μπορεί να πιστεύουμε ότι η σπονδυλική στήλη πρέπει να φαίνεται ευθεία, φυσικά καμπυλώνει προς τα εμπρός και προς τα πίσω, ώστε να μπορεί να εκτελεί όλες τις σημαντικές λειτουργίες της.

Αλλά πολλές καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν την καμπύλωση της σπονδυλικής στήλης περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Αυτό μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε πόνο, αλλά ενδεχομένως και σε ένα σωρό άλλα προβλήματα υγείας.

Καμπούρα της χήρας

Η σπονδυλική στήλη υποστηρίζει επίσης το βάρος του σώματος, προστατεύει τον νωτιαίο μυελό και βοηθά το σώμα να λυγίζει, να κάμπτεται και να συστρέφεται. Η θωρακική περιοχή συνδέεται με τα πλευρά και καμπυλώνει φυσικά προς τα πίσω - αυτή η καμπύλη είναι γνωστή ως θωρακική κύφωση.

Αλλά μερικές φορές, η καμπύλη της θωρακικής κύφωσης γίνεται πιο έντονη και ορατή - συχνά ως αποτέλεσμα της οστεοπόρωσης (όπου τα οστά γίνονται πιο αδύναμα), των μεταβολών που σχετίζονται με την ηλικία στους μύες της πλάτης και τους σπονδύλους ή της μακροχρόνιας κακής στάσης του σώματος.



Η ιατρική ονομασία αυτής της πάθησης είναι υπερκυψελίδα, αν και μερικές φορές αναφέρεται ως "καμπούρα της χήρας", καθώς είναι περίπου δύο έως τέσσερις φορές πιο συχνή στις γυναίκες.

Μια σκυφτή στάση του σώματος με στρογγυλεμένους ώμους (ή εμφάνιση "καμπούρας") είναι συνήθως ένα σημάδι υπερκυψελώσεως. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να γίνει τόσο ακραία ώστε να επηρεάζει την αναπνοή, καθώς ο θώρακας δεν μπορεί να φουσκώσει σωστά. Μπορεί επίσης να επηρεάσει την κατάποση, καθώς ο λαιμός γίνεται πιο οριζόντιος και ο αεραγωγός ενδεχομένως στενεύει.

Και βέβαια συνήθως προκύπτουν πόνος και δυσκαμψία. Αυτό είναι ένα κοινό θέμα για τους περισσότερους ασθενείς με ανώμαλη καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης, καθώς οι σπόνδυλοι χάνουν την ικανότητά τους να κινούνται και τα νεύρα που απορρέουν από τον νωτιαίο μυελό μπορεί να συμπιεστούν.

Σκολίωση

Ένας άλλος τύπος παραμόρφωσης που μπορεί να εμφανιστεί στη σπονδυλική στήλη επηρεάζει όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο κάμπτεται προς τα εμπρός και προς τα πίσω, αλλά και από τη μία πλευρά στην άλλη.

Η σκολίωση εμφανίζεται όταν οι σπόνδυλοι είτε καμπυλώνονται προς τα πλάγια, είτε περιστρέφονται ο ένας σε σχέση με τον άλλο, είτε καταρρέουν. Αυτό δημιουργεί μια ποικιλία διαφορετικών παραμορφώσεων, που κυμαίνονται σε μέγεθος και σοβαρότητα.

Τα υποκείμενα αίτια της σκολίωσης είναι ευρέως διαδεδομένα. Μερικές φορές τα οστά μπορεί να παραμορφωθούν ως αποτέλεσμα τραύματος, καρκίνου ή μόλυνσης (όπως η φυματίωση). Η σκολίωση μπορεί επίσης να υπάρχει από τη γέννηση ή να προκύψει από νευρολογικές διαταραχές στα πρώτα χρόνια - όπως η εγκεφαλική παράλυση.

Εκτός από τον πόνο στην πλάτη, οι ασθενείς μπορεί επίσης να παρατηρήσουν σημάδια στάσης καθώς εξελίσσεται η σκολίωση. Οι ωμοπλάτες ή ο θώρακας τους μπορεί να προεξέχουν περισσότερο και τα ρούχα μπορεί να εφαρμόζουν διαφορετικά στο σώμα τους.

Ολίσθηση και σύντηξη της σπονδυλικής στήλης

Μεμονωμένοι σπόνδυλοι σε οποιοδήποτε τμήμα της σπονδυλικής στήλης μπορεί επίσης μερικές φορές να μετατοπιστούν ως αποτέλεσμα τραυματισμού, φθοράς ή ορισμένων καταστάσεων υγείας (όπως η οστεοπόρωση). Αυτό σημαίνει ότι αντί να στέκεται σε κανονική στοίβα, ένας σπόνδυλος γλιστράει προς τα εμπρός και εκτός γραμμής. Αυτή η κατάσταση έχει το μακρύ και πρακτικά μη προφορικό όνομα, σπονδυλολίσθηση.

Με αυτόν τον τρόπο, αυτή η μετατόπιση μπορεί να προκαλέσει συμπίεση νεύρων. Εάν το ισχιακό νεύρο – το μεγαλύτερο στο ανθρώπινο σώμα – συμπιέζεται, μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα ισχιαλγίας. Αυτά είναι δηλαδή πόνος, καρφίτσες και βελόνες, ή μούδιασμα στο πίσω μέρος του ποδιού ή του γλουτού.

Οι σπόνδυλοι στο κάτω μέρος της πλάτης μπορούν μερικές φορές επίσης να συγχωνευθούν ασυνήθιστα μεταξύ τους. Μια κατάσταση που ονομάζεται αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή στις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης και δίσκους, οι οποίες στη συνέχεια σκληρύνουν με την πάροδο του χρόνου. Ένα άλλο όνομα για την κατάσταση είναι η σπονδυλική στήλη μπαμπού, καθώς η άκαμπτη και άκαμπτη στήλη μοιάζει με σκληρό μίσχο μπαμπού.

Διαχείριση του πόνου στην πλάτη

Η διαχείριση αυτών των καταστάσεων – και του πόνου που προκαλούν – θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της παραμόρφωσης και τι την έχει προκαλέσει εξαρχής. Ακόμη και μια μικρή παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης μπορεί να είναι σημαντική.

Για τη σκολίωση, για παράδειγμα, τα σιδεράκια για τη διόρθωση της σπονδυλικής στήλης καθώς μεγαλώνει μπορεί να λειτουργήσουν για τη διαχείριση μικρών ελαττωμάτων σε νεότερους ασθενείς. Αλλά συχνά απαιτείται διορθωτική χειρουργική επέμβαση για να διορθωθούν μεγαλύτερες παραμορφώσεις και εκείνες που δεν ανταποκρίνονται στο στήριγμα.

Λαμβάνοντας υπόψη τη στάση του σώματος και την υγεία των οστών μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη της ανάπτυξης ενός προβλήματος της σπονδυλικής στήλης αργότερα στη ζωή. Η χρήση της άσκησης για την οικοδόμηση μιας ισχυρής πλάτης και ώμων και η αποφυγή της καμπούρας είναι επίσης σταθερά μέτρα. Η διαχείριση σχετικών καταστάσεων όπως η οστεοπόρωση με δίαιτα, φαρμακευτική αγωγή και προπόνηση αντίστασης μπορεί επίσης να βοηθήσει.

Χειρουργική επέμβαση μπορεί να απαιτηθεί σε άλλες περιπτώσεις – για παράδειγμα, για να αποσυμπιέσετε τα νεύρα που έχουν παγιδευτεί ή συνθλιβεί.