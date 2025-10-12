Κρυολόγημα, γρίπη ή Covid: Γιατί είναι όλοι άρρωστοι αυτή την περίοδο;

Τα κρυολογήματα και οι ιώσεις, φαίνεται, θερίζουν αυτή την περίοδο

Κρυολόγημα, γρίπη ή Covid: Γιατί είναι όλοι άρρωστοι αυτή την περίοδο;
Είσαι άρρωστος; Αν όχι, πιθανότατα ξέρεις κάποιον που είναι — ή τουλάχιστον κάποιον που μόλις ανάρρωσε. Τα κρυολογήματα και οι ιώσεις, φαίνεται, θερίζουν αυτή την περίοδο. Και αν κρίνουμε από τις ιστορίες που ακούγονται, ο ιός που κυκλοφορεί είναι από τους… δύσκολους.

Πονόλαιμος; Τικ. Μπουκωμένη μύτη; Τικ. Πίεση στα ιγμόρεια; Διπλό τικ.

Τι ακριβώς συμβαίνει;

Το τέλειο έδαφος για εξάπλωση

«Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, μιλάμε για φθινόπωρο», εξηγεί ο καθηγητής Τζόναθαν Μπολ από τη Σχολή Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ.

Όπως λέει, ο συνδυασμός του ανοίγματος των σχολείων, της επιστροφής των ενηλίκων στη δουλειά μετά τις διακοπές και της παραμονής περισσότερου κόσμου σε κλειστούς χώρους λόγω του ψυχρότερου καιρού, δημιουργεί το τέλειο περιβάλλον για να πολλαπλασιαστούν οι ιοί του αναπνευστικού. «Ουσιαστικά έχουμε μια μεγάλη “δεξαμενή” διαφορετικών ιών που αρχίζουν να κυκλοφορούν. Η ανοσία έχει εξασθενήσει και ο κόσμος αρρωσταίνει», λέει χαρακτηριστικά.

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικοί ιοί που προκαλούν λοιμώξεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, καθώς και κάποιες βακτηριακές λοιμώξεις.

Περισσότερη ασθένεια απ’ ό,τι συνήθως;

Τα στοιχεία του Οργανισμού Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) δείχνουν ότι ο ρινοϊός — γνωστός και ως «κοινό κρυολόγημα» — έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες και φαίνεται να είναι ο κύριος υπεύθυνος για τα περισσότερα περιστατικά αυτή την περίοδο.

Ο κορονοϊός επίσης κάνει την εμφάνισή του, με δύο νέες παραλλαγές — την XFG, που αποκαλείται και Stratus, και την NB.1.8.1, γνωστή ως Nimbus. Ωστόσο, το επίπεδο ανοσίας του πληθυσμού είναι ήδη αρκετά υψηλό, οπότε για τους περισσότερους η νόσηση είναι ήπια.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι και η γρίπη αρχίζει να αυξάνεται, ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα 15-25 ετών, ενώ ο RSV — ένας ιός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή λοίμωξη σε μικρά παιδιά — επίσης τείνει να εξαπλώνεται το φθινόπωρο.

«Συνήθως, αν και όχι πάντα, υπάρχει ένα μοτίβο», λέει ο δρ Τζέιμι Λόπεζ Μπερνάλ, επιδημιολόγος του UKHSA.
«Πρώτα βλέπουμε αύξηση του ρινοϊού και μετά του RSV», εξηγεί. «Η γρίπη έρχεται πιο αργά, τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο. Αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο — και η πανδημία ανέτρεψε για λίγο τις εποχικές τάσεις. Τον τελευταίο χρόνο όμως βλέπουμε μια επιστροφή στην κανονικότητα».
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τωρινά επίπεδα ασθενειών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά.
«Η Covid είναι πάνω από τη βασική γραμμή, και υπάρχει πολύς ρινοϊός. Η αύξηση της γρίπης στους νέους φαίνεται λίγο πιο πρόωρη, αλλά παραμένει σε χαμηλά επίπεδα».

Είναι κρυολόγημα, γρίπη ή Covid;

Σύμφωνα με το NHS, τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι:

Κρυολόγημα
– Τα συμπτώματα εμφανίζονται σταδιακά
– Επηρεάζει κυρίως τη μύτη και τον λαιμό
– Πίεση στα αυτιά (πρώιμο σημάδι)
– Τσουχτερός, παραγωγικός βήχας

Γρίπη
– Εμφανίζεται απότομα
– Έντονη κόπωση, εξάντληση
– Πυρετός, μυαλγίες
– Ξηρός βήχας
– Ανάγκη για ξεκούραση στο κρεβάτι

Covid
– Παρόμοια συμπτώματα με γρίπη
– Απώλεια γεύσης ή όσφρησης
– Διάρροια ή στομαχικές διαταραχές

Πολλά από τα συμπτώματα επικαλύπτονται, κάτι που κάνει δύσκολη τη διάκριση ανάμεσα σε ένα απλό κρυολόγημα, τη γρίπη και την Covid.

Πώς να προστατευθείς

Οι αναπνευστικές λοιμώξεις μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνες για τους πιο ευάλωτους — σε μια βαριά εποχή, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν από γρίπη.

Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ιοί που κυκλοφορούν φέτος προκαλούν πιο σοβαρή νόσηση στους κατά τα άλλα υγιείς ανθρώπους.
«Ο καθένας μας αντιδρά διαφορετικά — και δεν καταλαβαίνουμε πάντα το γιατί», παραδέχεται ο καθηγητής Μπολ.

«Η ηλικία και η φυσική κατάσταση παίζουν ρόλο, αλλά μπορεί να οφείλεται και στη γενετική, στην κούραση ή στο πόσο καιρό έχει περάσει από την τελευταία φορά που ήρθες σε επαφή με αυτόν τον ιό».

Το σημαντικότερο βήμα για την πρόληψη, εφόσον ανήκεις σε ευπαθή ομάδα, είναι ο εμβολιασμός. Τα εμβόλια για γρίπη, Covid και RSV προσφέρονται στους ηλικιωμένους και σε όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα.

Αν ήδη έχεις νοσήσει, ο UKHSA συνιστά να πλένεις συχνά τα χέρια σου, ειδικά μετά από βήχα ή φτέρνισμα, να μένεις σπίτι αν μπορείς και να φοράς μάσκα σε δημόσιους χώρους.

Ο καθηγητής Μπολ συμφωνεί ότι είναι σωστό να λαμβάνονται μέτρα προστασίας για τους ευάλωτους, προσθέτει όμως πως για τους υγιείς και νέους ανθρώπους, οι ιώσεις του αναπνευστικού είναι σχεδόν αναπόφευκτες — και όχι απαραίτητα κακό πράγμα.

«Οι περισσότεροι θα περάσουμε μία ή δύο τέτοιες λοιμώξεις κάθε χρόνο. Με κάποιο τρόπο, αυτό βοηθάει: όσο εκτίθεσαι, τόσο χτίζεις φυσική ανοσία — κι έτσι, μεγαλώνοντας, έχεις περισσότερες πιθανότητες να αποφύγεις μια σοβαρή νόσηση».

*Με πληροφορίες από το BBC

