Το Kia XCeed αναβαθμίστηκε και δίνει το αυτόματο κιβώτιο δωρεάν
Η Kia αναβαθμίζει ένα από τα πιο ιδιαίτερα μοντέλα της γκάμας της, το XCeed με μια γκάμα νέων υβριδικών κινητήρων και με μια καινούργια εμπορική πρόταση.
Η βασική είδηση είναι η προσθήκη του νέου υβριδικού κινητήρα των 1.000 κυβικών και των 115 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο είτε με το αυτόματο 7DCT.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
