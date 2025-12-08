Άννα Κανδαράκη: Καινούργιου, Λιάγκας και Τσιμτσιλή για τη μάχη της ψυχολόγου με τον καρκίνο

Πώς σχολίασαν τα τηλεοπτικά πάνελ την εξομολόγηση της Άννας Κανδαράκη για τη μάχη της με τον καρκίνο

Άννα Κανδαράκη: Καινούργιου, Λιάγκας και Τσιμτσιλή για τη μάχη της ψυχολόγου με τον καρκίνο
Συγκλονίζει η Άννα Κανδαράκη για τη μάχη της με τον καρκίνο.

Η γνωστή ψυχολόγος προχώρησε, μέσω ανάρτησής της στο Instagram, σε μία εξομολόγηση ψυχής για τη μάχη που έδωσε για δεύτερη φορά με τη νόσο.

Όπως ανέφερε αρχικά η ίδια διαγνώστηκε με καρκίνο στο αίμα για πρώτη φορά πριν εννέα χρόνια και το 2025 κλήθηκε να δοκιμαστεί ξανά με την επάρατη νόσο.

«Αυτό το βίντεο έπρεπε να γίνει, ήθελα να βγάλω την περούκα από το κεφάλι μου» και μεταξύ άλλων ανέφερε: «θέλω να δώσω και δύναμη σε όσους το περνούν τώρα, να καθησυχάσω για τον φόβο που έχετε όσοι τρέμετε μια τέτοια διάγνωση».

https://www.instagram.com/reel/DR-FIVFCDuB/

Λιάγκας, Τσιμτσιλή και Καινούργιου σχόλιασαν την εξομολόγηση της Άννας Κανδαράκη

Πολλοί ήταν οι Έλληνες celebrities που έσπευσαν να εκφράσουν την αγάπη και την στήριξή τους στην Άννα Κανδαράκη, μεταξύ των οποίων η Ζέτα Δούκα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η Ράνια Θρασκιά και η Τζένη Μπαλατσινού.

douka.png
paliospyrou.png
mpalatsinou.png
thraskia.png

Η αποκάλυψη της γνωστής ψυχολόγου δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη από τα πάνελ των πρωινών εκπομπών, με αρκετούς παρουσιαστές να κάνουν λόγο για τη δύναμη ψυχής της και την έμπνευση που έδωσε η Άννα Καρδαράκη, μέσα από την εξομολόγησή της, σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την ίδια ασθένεια.

Κατερίνα Καινούργιου: «Με έχει βοηθήσει στον τρόπο που θα χειριστώ πολλές καταστάσεις»

«Λοιπόν, εγώ την Άννα την Κανδαράκη, τη γνωστή ψυχολόγο, την ακολουθώ πολύ καιρό στα social media. Είναι μια ήρεμη δύναμη. Και ουκ ολίγες φορές, με αυτά που λέει, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στον τρόπο που… θα χειριστώ πολλές καταστάσεις, στον τρόπο που μπορεί να βλέπω λίγο τα πράγματα. Δεν γνώριζα ότι αυτή η κοπέλα τα τελευταία χρόνια δίνει μια σπουδαία μάχη ζωής. Και έκανε μια απίστευτη εξομολόγηση για τη μάχη που δίνει τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο. Κι αν δεν κάνω λάθος, μια δύσκολη περίπτωση καρκίνου», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Μια κυρία σε όλο το χειρισμό όλων των θεμάτων. Βγάζει μια απίστευτη αξιοπρέπεια αυτή η γυναίκα. Σοβαρή επιστήμονας» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια για την Άννα Κανδαράκη.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Μπράβο για το θάρρος που δείχνει και για το ωραίο μήνυμα που δίνει»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με το πάνελ της σχολίασαν την περίπτωση της Άννας Κανδαράκη, με την παρουσιάστρια του «Happy Day» να αναφέρει ότι δεν γνώριζε πως αντιμετώπιζε ένα τόσο σοβαρό θέμα υγείας.

«Τι ωραίο μήνυμα, γιατί μέσα από την παραδοχή μιας τέτοιας περιπέτειας και μιας δυσκολίας δίνει ένα μήνυμα ζωής. Και βέβαια αυτό είναι και το αντικείμενό της, όταν το κάνεις και ενισχύεις τους άλλους, δεν μπορεί παρά να αποτελείς ένα φωτεινό παράδειγμα. Θέλω να πω για την Άννα Κανδαράκη ότι όταν την πρωτογνωρίσαμε εδώ στο Happy Day, στη στήλη της ψυχολογίας και τη βγάζαμε πολύ συχνά στην εκπομπή, πάντα λέγαμε γι’ αυτό το φωτεινό πλάσμα», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Και συνέχισε: «Δεν γνωρίζαμε ούτε για την προηγούμενη περιπέτεια. Δεν την είχε εκμυστηρευτεί έτσι πιο ανοιχτά. Και τώρα προφανώς, επειδή της ξαναχτύπησε την πόρτα, θέλησε να μιλήσει ανοιχτά για αυτό που περνάει. Και μόνο μπράβο μπορούμε να της πούμε γι’ αυτό το θάρρος που δείχνει και γι’ αυτό το ωραίο μήνυμα που δίνει. Δυνατή και σιδερένια. Το ότι έχει αυτό το θάρρος και αυτή την εσωτερική δύναμη φαίνεται».

Γιώργος Λιάγκας: «Χρειάζεται τεράστια ψυχική δύναμη και ανθρώπους στο πλευρό σου»

«Να πούμε ότι ο καρκίνος είναι μία ασθένεια που χρειάζεται τεράστια ψυχική δύναμη και ανθρώπους στο πλευρό σου που να σε στηρίζουν. Μπορεί να αντιμετωπιστεί», δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Μάλιστα, αναφερόμενος στην περίπτωση της Άννας Κανδαράκη τόνισε τη σημασία του επαναληπτικού ελέγχου και των ετήσιων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν σωτήριες για την υγεία.

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η MI5 επέτρεψε στον κορυφαίο πράκτορα της Βρετανίας να ξεφύγει με δεκάδες δολοφονίες

15:52ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς τέσσερις δράσεις της Kaizen Gaming αλλάζουν ζωές σε όλη την Ελλάδα – Οι ιστορίες πίσω από την προσφορά

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Μαθητής γυμνασίου υπέστη ηλεκτροπληξία στο σχολείο - Κατάληψη κάνουν οι μαθητές

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο Όσλο: Συνελήφθη 19χρονος που άνοιξε πυρ μέσα σε εμπορικό κέντρο

15:48LIFESTYLE

Πρίγκιπας Αλβέρτος: Η επίσημη οικογενειακή φωτογράφιση με την Σαρλίν και τα παιδιά τους για τα Χριστούγεννα

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Φιλιππίδης: Το πόρισμα για τη φωτιά στο σπίτι του – Ήταν εμπρησμός;

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Χαροπαλεύει 31χρονη μητέρα τριών παιδιών μετά από επέμβαση αισθητικής στο Βιετνάμ

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Πιτσιρικάς έκανε χειρονομίες στην κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Κούτρας εκνευρίστηκε

15:26WHAT THE FACT

Ιδιωτικές εταιρείες έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια για να «κρύψουν τον Ήλιο» - Πού ακριβώς αποσκοπούν

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς εμπορικά πλοία στις 11 Δεκεμβρίου: 24ωρη απεργία αποφάσισε η ΠΕΝΕΝ

15:16ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είμαστε σερβιτόρες των αιθέρων» - Το παράπονο μίας αεροσυνοδού

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ «σηκώνει» το κυκλοφοριακό - Όλες οι «πράσινες» προτάσεις για να πάρουν ανάσα οι δρόμοι της Αθήνας

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι μπήκαν με τρακτέρ στην Πάτρα - Κλειστός ο κόμβος Γλαύκου της μεγάλης περιμετρικής

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Χατζηδάκης για συνάντηση με Ελπιδοφόρο: «Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των δεσμών της ελληνικής ομογένειας με την πατρίδα μας»

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία α λα Λούβρο στη Βραζιλία: Άρπαξαν 8 έργα τέχνης του Ματίς από βιβλιοθήκη και εξαφανίστηκαν

14:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Γελάνε και τα παρδαλά κατσίκια με την διαιτησία» - Αιχμηρή ανακοίνωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ

14:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Νέες θετικές προοπτικές για την Ελλάδα από την ενδυνάμωση της στρατηγικής σχέσης με τις ΗΠΑ

14:51LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Καινούργιου, Λιάγκας και Τσιμτσιλή για τη μάχη της ψυχολόγου με τον καρκίνο - «Αποτελεί φωτεινό παράδειγμα, δίνει μήνυμα ζωής»

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Στον Έβρο, εγκλωβισμένοι οδηγοί «έκλεισαν» με τις νταλίκες τους τον δρόμο προς το τελωνείο των Κήπων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στην πίστα του αεροδρομίου έφτασαν οι αγρότες - Διακοπή πτήσεων

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Πιτσιρικάς έκανε χειρονομίες στην κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Κούτρας εκνευρίστηκε

13:57LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Χημικά και κρότου λάμψης στο Ηράκλειο - Αγρότες επιχείρησαν να περάσουν τον αστυνομικό φραγμό προς το αεροδρόμιο

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Η μητέρα του δίχρονου σπάει τη σιωπή της - «Δεν θα ξαναδούμε το χαμογελαστό του πρόσωπο»

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς εμπορικά πλοία στις 11 Δεκεμβρίου: 24ωρη απεργία αποφάσισε η ΠΕΝΕΝ

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο τροχαίο με δύο νεκρούς και εγκατάλειψη στην Ξάνθη: Θύματα ο οδηγός δικύκλου και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από τη Μεσόγειο - Αλλάζει το μοτίβο καιρού τα Χριστούγεννα

08:37ΥΓΕΙΑ

Ασυνήθιστο ξέσπασμα γρίπης σε Ευρώπη και ΗΠΑ: Η νέα παραλλαγή Κ του ιού H3N2 επαναφέρει τη μάσκα

11:05LIFESTYLE

«Ενημέρωσα την ομάδα να επιστρέψουμε Αθήνα... Η αμοιβή μας ήταν €11.000 και όχι €26.300 όπως ανακοίνωσε ο δήμος»: Ο Θεοφάνους εξηγεί την απουσία του από χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Ναύπλιο

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Στον Έβρο, εγκλωβισμένοι οδηγοί «έκλεισαν» με τις νταλίκες τους τον δρόμο προς το τελωνείο των Κήπων

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Παναγιώτη Στάθη: Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων προτείνει η εισαγγελέας

21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

10:41WHAT THE FACT

Κολοσσιαίος πύθωνας έστησε ενέδρα σε αγρότη - Τον έριξε από το ποδήλατο και τον έσφιξε μέχρι θανάτου

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Φιλιππίδης: Το πόρισμα για τη φωτιά στο σπίτι του – Ήταν εμπρησμός;

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Χαροπαλεύει 31χρονη μητέρα τριών παιδιών μετά από επέμβαση αισθητικής στο Βιετνάμ

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Επεισόδια και στο αεροδρόμιο Χανίων- Έγινε ρίψη χημικών, τραυματίας αστυνομικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ