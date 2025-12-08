Άννα Κανδαράκη: Καινούργιου, Λιάγκας και Τσιμτσιλή για τη μάχη της ψυχολόγου με τον καρκίνο

Συγκλονίζει η Άννα Κανδαράκη για τη μάχη της με τον καρκίνο.

Η γνωστή ψυχολόγος προχώρησε, μέσω ανάρτησής της στο Instagram, σε μία εξομολόγηση ψυχής για τη μάχη που έδωσε για δεύτερη φορά με τη νόσο.

Όπως ανέφερε αρχικά η ίδια διαγνώστηκε με καρκίνο στο αίμα για πρώτη φορά πριν εννέα χρόνια και το 2025 κλήθηκε να δοκιμαστεί ξανά με την επάρατη νόσο.

«Αυτό το βίντεο έπρεπε να γίνει, ήθελα να βγάλω την περούκα από το κεφάλι μου» και μεταξύ άλλων ανέφερε: «θέλω να δώσω και δύναμη σε όσους το περνούν τώρα, να καθησυχάσω για τον φόβο που έχετε όσοι τρέμετε μια τέτοια διάγνωση».

https://www.instagram.com/reel/DR-FIVFCDuB/

Λιάγκας, Τσιμτσιλή και Καινούργιου σχόλιασαν την εξομολόγηση της Άννας Κανδαράκη

Πολλοί ήταν οι Έλληνες celebrities που έσπευσαν να εκφράσουν την αγάπη και την στήριξή τους στην Άννα Κανδαράκη, μεταξύ των οποίων η Ζέτα Δούκα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η Ράνια Θρασκιά και η Τζένη Μπαλατσινού.

Η αποκάλυψη της γνωστής ψυχολόγου δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη από τα πάνελ των πρωινών εκπομπών, με αρκετούς παρουσιαστές να κάνουν λόγο για τη δύναμη ψυχής της και την έμπνευση που έδωσε η Άννα Καρδαράκη, μέσα από την εξομολόγησή της, σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την ίδια ασθένεια.

Κατερίνα Καινούργιου: «Με έχει βοηθήσει στον τρόπο που θα χειριστώ πολλές καταστάσεις»

«Λοιπόν, εγώ την Άννα την Κανδαράκη, τη γνωστή ψυχολόγο, την ακολουθώ πολύ καιρό στα social media. Είναι μια ήρεμη δύναμη. Και ουκ ολίγες φορές, με αυτά που λέει, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στον τρόπο που… θα χειριστώ πολλές καταστάσεις, στον τρόπο που μπορεί να βλέπω λίγο τα πράγματα. Δεν γνώριζα ότι αυτή η κοπέλα τα τελευταία χρόνια δίνει μια σπουδαία μάχη ζωής. Και έκανε μια απίστευτη εξομολόγηση για τη μάχη που δίνει τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο. Κι αν δεν κάνω λάθος, μια δύσκολη περίπτωση καρκίνου», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Μια κυρία σε όλο το χειρισμό όλων των θεμάτων. Βγάζει μια απίστευτη αξιοπρέπεια αυτή η γυναίκα. Σοβαρή επιστήμονας» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια για την Άννα Κανδαράκη.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Μπράβο για το θάρρος που δείχνει και για το ωραίο μήνυμα που δίνει»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με το πάνελ της σχολίασαν την περίπτωση της Άννας Κανδαράκη, με την παρουσιάστρια του «Happy Day» να αναφέρει ότι δεν γνώριζε πως αντιμετώπιζε ένα τόσο σοβαρό θέμα υγείας.

«Τι ωραίο μήνυμα, γιατί μέσα από την παραδοχή μιας τέτοιας περιπέτειας και μιας δυσκολίας δίνει ένα μήνυμα ζωής. Και βέβαια αυτό είναι και το αντικείμενό της, όταν το κάνεις και ενισχύεις τους άλλους, δεν μπορεί παρά να αποτελείς ένα φωτεινό παράδειγμα. Θέλω να πω για την Άννα Κανδαράκη ότι όταν την πρωτογνωρίσαμε εδώ στο Happy Day, στη στήλη της ψυχολογίας και τη βγάζαμε πολύ συχνά στην εκπομπή, πάντα λέγαμε γι’ αυτό το φωτεινό πλάσμα», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Και συνέχισε: «Δεν γνωρίζαμε ούτε για την προηγούμενη περιπέτεια. Δεν την είχε εκμυστηρευτεί έτσι πιο ανοιχτά. Και τώρα προφανώς, επειδή της ξαναχτύπησε την πόρτα, θέλησε να μιλήσει ανοιχτά για αυτό που περνάει. Και μόνο μπράβο μπορούμε να της πούμε γι’ αυτό το θάρρος που δείχνει και γι’ αυτό το ωραίο μήνυμα που δίνει. Δυνατή και σιδερένια. Το ότι έχει αυτό το θάρρος και αυτή την εσωτερική δύναμη φαίνεται».

Γιώργος Λιάγκας: «Χρειάζεται τεράστια ψυχική δύναμη και ανθρώπους στο πλευρό σου»

«Να πούμε ότι ο καρκίνος είναι μία ασθένεια που χρειάζεται τεράστια ψυχική δύναμη και ανθρώπους στο πλευρό σου που να σε στηρίζουν. Μπορεί να αντιμετωπιστεί», δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Μάλιστα, αναφερόμενος στην περίπτωση της Άννας Κανδαράκη τόνισε τη σημασία του επαναληπτικού ελέγχου και των ετήσιων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν σωτήριες για την υγεία.

Διαβάστε επίσης