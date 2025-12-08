Μπέττυ Μαγγίρα: Ξέσπασε η Τζο Κουτσοκώστα για τη συνεργασία τους – «Τουλάχιστον το παραδέχεσαι»

Μπέττυ Μαγγίρα και Τζο Κουτσοκώστα δούλεψαν μαζί στον ΑΝΤ1, στην εκπομπή «I Love ΣουΚου». Η νεαρή μάλιστα αποχώρησε μετά από λίγες εβδομάδες, προκαλώντας τότε πολλά σχόλια.

Η Μπέττυ Μαγγίρα βρέθηκε καλεσμένη, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», το Σαββατοκύριακο, μιλώντας για δύσκολες συνεργασίες και για πρόσωπα που βρέθηκαν σε εκπομπές της χωρίς να είναι επιλογή της.

«Βλέποντας τα χρόνια όλης μου της πορείας, ανέχτηκα πράγματα που δεν έπρεπε, δέχθηκα ανθρώπους και συνεργασίες που έπρεπε να είναι δίπλα μου κι εγώ δεν ήθελα, αλλά το ήθελε το κανάλι. Το ένστικτό μου όμως δεν έχει πέσει ποτέ έξω», σχολίασε η Μπέττυ Μαγγίρα αμέσως μετά και επισημαίνει με νόημα: «Όταν μου φέρεις δίπλα μου κάποιον που δεν αξίζει, γιατί εσύ τον θέλεις, συνολικά δεν θα χαθεί η απόδοση;»… «Έγινε αυτό στο I Love Σουκού;», τη ρώτησε ανοιχτά ο Νίκος Συρίγος, με τη Μπέττυ Μαγγίρα να του απαντά ανοιχτά: «Εν μέρει ναι. Μπορεί να ήρθε ένα πρόσωπο που εγώ να μην το επιθυμούσα, επέμενε το κανάλι».

Σήμερα, με δύο αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Τζο Κουτσοκώστα απάντησε στη Μπέττυ Μαγγίρα. «Σήμερα, δύο χρόνια μετά την αποχώρησή μου, το τηλέφωνό μου χτυπάει ασταμάτητα από δημοσιογράφους για να σχολιάσω τις πρόσφατες δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα. Και εννοείται πως δεν θα επιτρέψω να επαναληφθεί αυτό που συνέβη τότε, ένας μονόπλευρος σχολιασμός που δεν είχα ούτε την εμπειρία, ούτε τη φωνή να αντιμετωπίσω.

Πήγα στην εκπομπή στα 26 μου, χωρίς εμπειρία, αλλά με καθαρή πρόθεση και ενθουσιασμό. Αυτό όμως που συνάντησα δεν είχε καμία σχέση με αυτό που μου είχε παρουσιαστεί. Δεν μου δόθηκε ποτέ πραγματικός χώρος να υπάρξω επαγγελματικά. Δεν είχα χρόνο, ρόλο, λόγο, δεν είχα καλά καλά στήλη μέχρι δύο εβδομάδες πριν την αποχώρησή μου σε αντίθεση με την υπόλοιπη ομάδα, ούτε τη στοιχειώδη καθοδήγηση που θα περίμενε κανείς να δοθεί σε ένα νέο πρόσωπο. Γι’ αυτό και θεωρώ άδικο να ακούγεται εκ των υστέρων ότι δεν άξιζα, όταν δεν υπήρξε ποτέ η ευκαιρία να το δείξω.

Η αξία κάποιου, Μπέττυ Μαγγίρα, δεν κρίνεται από έναν άνθρωπο που: δεν σε άκουσε, δεν συνεργάστηκε ουσιαστικά μαζί σου, δεν σου έδωσε χώρο και δεν προσπάθησε ποτέ να σε εντάξει ενεργά στη διαδικασία, όπως θα έπρεπε. Τουλάχιστον πλέον παραδέχεσαι ξεκάθαρα ότι δεν με ήθελες δίπλα σου στο πάνελ και σου φορτώθηκα.

Η πρόσφατη δήλωση με παρουσιάζει σαν υπεύθυνη για την πορεία μιας ολόκληρης εκπομπής. Η αλήθεια όμως είναι πολύ πιο απλή: βρέθηκα στη μέση μιας διαμάχης ανάμεσα σε παραγωγή και παρουσιάστρια, την οποία δεν γνώριζα, δεν καταλάβαινα και δεν είχα τα εργαλεία να διαχειριστώ. Έτσι έγινα το εύκολο σημείο στο οποίο μετακινήθηκε η ευθύνη.

Η τηλεόραση συχνά μιλάει για νέα πρόσωπα, αλλά όταν ένα νέο πρόσωπο δεν έχει εμπειρία, δίκτυο ή προστασία, μένει εντελώς μόνο όταν κάτι πάει στραβά. Αυτή είναι η δική μου αλήθεια χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης. Απλώς για να μπει ένα τέλος σε μια αφήγηση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», έγραψε χαρακτηριστικά στα social media.