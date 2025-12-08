AEK: Η αποθέωση του «100άρη» Μουκουντί – Ο Ηλιόπουλος του έδωσε αναμνηστική φανέλα (βίντεο)

Ξεχωριστή σημασία είχε για τον Αρόλντ Μουκουντί, η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, καθώς συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με τα «κιτρινόμαυρα» - Δείτε μέσα από την παρακάμερα της ΠΑΕ την αποθέωση που γνώρισε μετά το τέλος του αγώνα.

Βαγγέλης Πάτας

Αρόλντ Μουκουντί ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ, έχοντας πρωταγωνιστές τους Λούκα Γιόβιτς κι Ορμπελίν Πινέδα, επικράτησε 4-1 του Ατρομήτου κι έφτασε τις πέντε σερί νίκες στη Super League, παραμένοντας στο κυνήγι της κορυφής.

Ο Μουκουντί πέτυχε ένα σπουδαίο επίτευγμα, καθώς έφτασε τα 100 ματς με τη φανέλα της «Ένωσης» και μετά το τέλος του αγώνα παρέλαβε μια αναμνηστική φανέλα από τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, μάλιστα, παρότρυνε τον 28χρονο Καμερουνέζο να πάει προς το πέταλο για να γνωρίσει την αποθέωση από τον κόσμο. Την ίδια στιγμή στα matrix της «OPAP Arena» έπαιξε ένα βίντεο με τις κορυφαίες στιγμές του.

Η πρώτη του παρουσία του Μουκουντί με τους «κιτρινόμαυρους» ήταν στις 17 Σεπτεμβρίου 2022, στην εκτός έδρας νίκη επί του Παναιτωλικού, όπου και σκόραρε. Συνολικά έχει σημειώσει εννέα τέρματα με τα χρώματα της ΑΕΚ, ενώ οι συμμετοχές του μοιράζονται σε 69 για τη Super League, 21 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και 10 στο Κύπελλο Ελλάδος. Η πιο γεμάτη χρονιά του με την ΑΕΚ ήταν η πρώτη του σεζόν (2022-23), όπου αγωνίστηκε συνολικά σε 30 αναμετρήσεις και σημείωσε τρία γκολ.

Η βραδιά ήταν «γεμάτη», καθώς είχε ακόμα την αποθέωση του τεράστιου Τόνι Σαβέβσκι που βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια για να συναντήσει τους οπαδούς. Δυστυχώς, δεν έλειψε και η δύσκολη στιγμή, με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να αποχωρεί τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο.

H κάμερα του AEK TV κατέγραψε τα παρασκήνια της βραδιάς:

