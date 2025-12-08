Πιτσιρικάς έκανε χειρονομίες στην κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Κούτρας εκνευρίστηκε

Μία αρκετά άβολη στιγμή εκτυλίχθηκε σε ζωντανή μετάδοση στο ΣΚΑΪ, όταν μαθητής έκανε χειρονομίες μπροστά στην κάμερα και εκνεύρισε τον παρουσιαστή των «Αταίριαστων», Χρήστο Κούτρα.

Η εκπομπή είχε πάει σε γυμνάσιο στους Θρακομακεδόνες για να αναδείξει ένα πολύ σοβαρό θέμα που έλαβε χώρα στο σχολείο πριν λίγες ημέρες.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.