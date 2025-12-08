Πιτσιρικάς έκανε χειρονομίες στην κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Κούτρας εκνευρίστηκε
Η κίνηση του νεαρού μαθητή στον «αέρα» εκνεύρισε τον παρουσιαστή Χρήστο Κούτρα, καθώς μιλούσαν για ένα σοβαρό θέμα που συνέβη στο σχολείο τους
Μία αρκετά άβολη στιγμή εκτυλίχθηκε σε ζωντανή μετάδοση στο ΣΚΑΪ, όταν μαθητής έκανε χειρονομίες μπροστά στην κάμερα και εκνεύρισε τον παρουσιαστή των «Αταίριαστων», Χρήστο Κούτρα.
Η εκπομπή είχε πάει σε γυμνάσιο στους Θρακομακεδόνες για να αναδείξει ένα πολύ σοβαρό θέμα που έλαβε χώρα στο σχολείο πριν λίγες ημέρες.
