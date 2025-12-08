Τενερίφη: Τέσσερις τουρίστες νεκροί από νέα θαλασσοταραχή – Τρεις τραυματίες, ένα άτομο αγνοείται

Νέα τραγωδία στο μεγαλύτερο νησί των Κανάριων Νήσων

Τενερίφη: Τέσσερις τουρίστες νεκροί από νέα θαλασσοταραχή – Τρεις τραυματίες, ένα άτομο αγνοείται
GETTY, φωτογραφία αρχείου.
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν αφού παρασύρθηκαν στη θάλασσα από ένα ισχυρό κύμα σε σύμπλεγμα φυσικών πισινών στη βάση των βράχων Los Gigantes στην Τενερίφη, όπως επιβεβαίωσαν οι ισπανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Τα τελευταία θύματα, σε αυτό που έχει εξελιχθεί σε ανησυχητική σειρά περιστατικών με φουρτουνιασμένες θάλασσες στα Κανάρια Νησιά, περιλαμβάνουν δύο άνδρες και μία γυναίκα 55 ετών.

Μία ακόμη γυναίκα υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σημείο, αλλά επανήλθε και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο. Δύο ακόμη άτομα παρασύρθηκαν επίσης στο νερό, αλλά κατάφεραν να φτάσουν σε ασφαλές σημείο χωρίς βοήθεια.

Τοπικές αναφορές υποδεικνύουν ότι αρκετοί «ξένοι τουρίστες» βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα, με δύο από τους νεκρούς να πιστεύεται ότι είναι υπήκοοι Ιταλίας και Σλοβενίας, αν κι εκκρεμεί η επίσημη επιβεβαίωση της εθνικότητας. Αναφέρεται ότι τα θύματα «πιάστηκαν απροετοίμαστα από ένα κύμα» που τους έριξε στο νερό στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού.

Το περιστατικό αυτό ακολουθεί την «πιο μαύρη μέρα» του νησιού την 8η Νοεμβρίου, όταν τρεις άνθρωποι «έχασαν» τη ζωή τους και ακόμη 15 τραυματίστηκαν σε ξεχωριστά περιστατικά ανά το νησί, λόγω των θαλασσοταραχών και των υψηλών κυμάτων.

Τα τραγικά γεγονότα εκείνης της ημέρας περιλάμβαναν τον θάνατο ενός 79άχρονου Ολλανδού επιβάτη κρουαζιερόπλοιου στο Πουέρτο ντε λα Κρουζ και τον τραυματισμό άλλων εννέα ανθρώπων όταν παρασύρθηκαν από κύμα ενώ βρίσκονταν σε προστατευτικό τοίχο της θάλασσας. Επιπλέον, έξι Γάλλοι τουρίστες παρασύρθηκαν στο Roque de las Bodegas, αλλά επέζησαν.

Οι τουρίστες δεν γνωρίζουν τους κινδύνους του Ατλαντικού

Τα επαναλαμβανόμενα θανατηφόρα περιστατικά έχουν προκαλέσει εκκλήσεις για μεγαλύτερη δράση ώστε να προστατευτούν οι παραθεριστές που δεν γνωρίζουν τη δύναμη του Ατλαντικού Ωκεανού.

Ο Σεμπαστιάν Κιντάνα, πρόεδρος της κοινοτικής κυβέρνησης των Κανάριων Νήσων, έχει συνδέσει τους θανάτους με την «έλλειψη πραγματικής κατανόησης» των τοπικών θαλάσσιων συνθηκών από τους τουρίστες, ενώ, υποστηρίζει ότι τα ξενοδοχεία πρέπει να κάνουν περισσότερα για να προειδοποιούν τους επισκέπτες σχετικά με τους κινδύνους και έχει ζητήσει καλύτερη σήμανση και προσωρινά κιγκλιδώματα, έπειτα από ισχυρισμούς ότι δεν υπήρχε κιγκλίδωμα στο Πουέρτο ντε λα Κρουζ, παρά την προειδοποίηση για κύματα ύψους έως και 4 μέτρων.

