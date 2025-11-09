Τενερίφη: Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες από τη σφοδρή θαλασσοταραχή - Βίντεο

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 15 τραυματίστηκαν το Σάββατο, καθώς σφοδρά κύματα έπληξαν το ισπανικό νησί της Τενερίφης, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

Eλικόπτερο διάσωσης μετέφερε έναν άνδρα που είχε πέσει στη θάλασσα στην παραλία La Guancha, στο βόρειο τμήμα του νησιού, όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός του κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, ένας άλλος άνδρας εντοπίστηκε να επιπλέει στην παραλία El Cabezo, στο νότιο τμήμα της Τενερίφης. Παρά τις προσπάθειες των ναυαγοσωστών και του ιατρικού προσωπικού, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

? Imágenes del momento en el que un golpe de mar arrastra a varias personas en el muelle de Puerto de la Cruz en la Cruz.



➡️El SUC confirma que los heridos ya han sido trasladados a varios centros hospitalarios de Tenerife.



?https://t.co/Rkqwj1b5KO pic.twitter.com/zHwCbVM2kh — La Radio Canaria (@laradiocanaria) November 8, 2025

Μια γυναίκα υπέστη καρδιακή προσβολή και πέθανε όταν κύμα παρέσυρε δέκα άτομα στη θάλασσα, στην περιοχή Puerto de la Cruz στο βόρειο τμήμα του νησιού. Τα υπόλοιπα εννέα άτομα υπέστησαν τραυματισμούς, τα τρία εξ αυτών σοβαρούς.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η στιγμή που το κύμα παρασύρει τους ανθρώπους που βρίσκονταν σε λιμενοβραχίονα.

Οι Κανάριες Νήσοι, ισπανικό αρχιπέλαγος στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Αφρικής, βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής για παράκτους κινδύνους, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης των νησιών την Κυριακή.