Ισπανία: Τρεις νεκροί από θαλασσοταραχή στην Τενερίφη

Τεράστιο κύμα σε προβλήτα παρέσυρε δέκα άτομα στη θάλασσα. Μια γυναίκα υπέστη καρδιακή προσβολή, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο στην Τενερίφη, σε ξεχωριστά περιστατικά που συνδέονται με ισχυρή θαλασσοταραχή στο ισπανικό νησί. Την ίδια ώρα, αρκετοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στο Πουέρτο ντε λα Κρουζ, στη βόρεια πλευρά του νησιού, τεράστιο κύμα σε προβλήτα παρέσυρε δέκα άτομα στη θάλασσα. Μια γυναίκα υπέστη καρδιακή προσβολή, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται.

Σε άλλο περιστατικό, ελικόπτερο διάσωσης εντόπισε έναν άνδρα που είχε πέσει στη θάλασσα σε παραλία στον δήμο Λα Γκουάντσα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο θάνατός του διαπιστώθηκε κατά τη μεταφορά.

Νωρίτερα, στη νότια Τενερίφη, ναυαγοσώστες εντόπισαν στην παραλία Ελ Καμπέζο έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από το προσωπικό ασφαλείας και το ιατρικό προσωπικό, ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

