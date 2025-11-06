Βασιλική τραγωδία: Ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας αποκαλύπτει πρώτη φορά πώς σκότωσε τον αδερφό του

Οι σχέσεις του Χουάν Κάρλος με τον πατέρα του δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ μετά τον θάνατο του αδερφού του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος χαιρετά κατά τη διάρκεια μιας ταυρομαχίας στην αρένα του Αρανχουέζ, στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Ο Αφγανός πρόεδρος Ασράφ Γκάνι, που εκδιώχθηκε από τους Ταλιμπάν, είναι ο τελευταίος ηγέτης που κατέφυγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άλλοι που βρήκαν καταφύγιο στο αραβικό κράτος του Κόλπου περιλαμβάνουν τον διασυρμένο βασιλιά της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, ο οποίος αντιμετωπίζει οικονομική έρευνα, την πρώην πρωθυπουργό του Πακιστάν Μπεναζίρ Μπούτο και πρώην πρωθυπουργούς της Ταϊλάνδης (2019)

AP/Andrea Comas
Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, ο οποίος στα 87 του ζει αυτοεξόριστος στο Αμπού Ντάμπι, μετά τη δυσμένεια στην οποία βρέθηκε εξαιτίας της εμπλοκής του ονόματός του σε μία σειρά οικονομικών και σεξουαλικών σκανδάλων, σχετικά με τις πληρωμές του προς μια πρώην ερωμένη του, που του κόστισε τον θρόνο.

Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, Sofia Margarita Victoria Federica, Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, Elena María Isabel Dominica de Silos de Borbón y de Grecia, Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y de Grecia, Constantine de Grecia

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Te Deum στην εκκλησία Los Jeronimos, ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος Α΄ και η βασίλισσα Σοφία στέκονται όρθιοι κατά τη διάρκεια των προσευχών, στις 27 Νοεμβρίου 1975. Στο αριστερό προσκήνιο, ο πρώην βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ της Ελλάδας και τα τρία παιδιά της ισπανικής βασιλικής οικογένειας, από αριστερά: η πριγκίπισσα Κριστίνα, η πριγκίπισσα Ελένα και ο πρίγκιπας Φελίπε

AP/Aρχείου

Η επιστροφή του στην επικαιρότητα έγινε μέσω της αυτοβιογραφίας του, ενός βιβλίου 500 σελίδων, όπου για πρώτη φορά παραδέχεται ότι σκότωσε τον αδελφό του Αλφόνσο, όταν ήταν έφηβοι, πριν από σχεδόν 70 χρόνια.

ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ

Ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος της Ισπανίας παρευρίσκεται σε ακρόαση με αρκετούς υποστράτηγους του ισπανικού στρατού στο παλάτι Zarzuela στη Μαδρίτη, Ισπανία (2013)

AP/Abraham Caro Marin

Ο Χουάν Κάρλος ανακαλεί οδυνηρές αναμνήσεις καθώς περιγράφει την τραγωδία που συνέβη σε μια βασιλική κατοικία στην Πορτογαλία το 1956, όταν ο ίδιος ήταν 18 ετών και ο Αλφόνσο 14.

Στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Συμφιλίωση», αποκαλύπτει ότι τα δύο αδέλφια «έπαιζαν» με ένα πιστόλι όταν έπεσε ο μοιραίος πυροβολισμός.

Για το περιστατικό λέει: «Δεν μου άρεσε να μιλάω γι' αυτό, και αυτή είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Δεν θα ξεπεράσω ποτέ αυτή την τραγωδία. Η σοβαρότητά της θα με συνοδεύει για πάντα. Είχαμε βγάλει τον γεμιστήρα [από την θήκη του όπλου]. Δεν είχαμε ιδέα ότι είχε μείνει μια σφαίρα στη θαλάμη. Πυροβόλησα στον αέρα, η σφαίρα αναπήδησε και χτύπησε τον αδελφό μου ακριβώς στο μέτωπο. Πέθανε στην αγκαλιά του πατέρα μας».

Ο Χουάν Κάρλος έπαιζε με ένα αυτόματο πιστόλι Star Bonifacio Echeverria, που ανήκε στον μικρότερο αδελφό του, όταν το όπλο εκπυρσοκρότησε.

ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, αριστερά, και η βασίλισσα Σοφία, δεύτερη από δεξιά, φωτογραφίζονται κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής του προέδρου της Δυτικής Γερμανίας Καρλ Κάρστενς και της συζύγου του Βερόνικα Κάρστενς, στο παλάτι τους στη Μαδρίτη, Ισπανία, στις 29 Σεπτεμβρίου 1981.

AP

Καθώς τα δύο παιδιά έπαιζαν μόνα τους σε ένα δωμάτιο, δεν έχει αποσαφηνιστεί ποτέ πώς σκοτώθηκε ο Αλφόνσο.

Ωστόσο, μία από τις μοδίστρες της μητέρας τους, τότε πριγκίπισσας Μαρία, ισχυρίστηκε τότε ότι ο Χουάν Κάρλος σημάδεψε με το πιστόλι τον Αλφόνσο και πυροβόλησε, χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι ήταν γεμάτο.

Άλλες πηγές πίστευαν ότι η σφαίρα αναπήδησε ή ότι μια πόρτα χτύπησε το χέρι του πρώην βασιλιά, με αποτέλεσμα να πυροβολήσει κατά λάθος τον αδελφό του.

Ο πατέρας των αγοριών, ο κόμης της Βαρκελώνης, φέρεται να τον άρπαξε από το λαιμό και να του φώναξε οργισμένα: «Ορκίσου μου ότι δεν το έκανες επίτηδες!».

ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ

Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος χαιρετά πριν από μια δεξίωση σε ναυτικό όμιλο πριν από μια ιστιοπλοϊκή εκδήλωση στο Σανξένχο, βορειοδυτική Ισπανία, την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022. Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας επέστρεψε στην Ισπανία για την πρώτη του επίσκεψη από τότε που έφυγε πριν από σχεδόν δύο χρόνια εν μέσω σκανδάλων οικονομικής φύσεως

AP/Lalo R. Villar

Στο βιβλίο, αποκαλύπτεται ότι ο πατέρας κάλυψε το σώμα του Αλφόνσο με μια ισπανική σημαία και πέταξε το πιστόλι στη θάλασσα. Δεν διεξήχθη καμία δικαστική έρευνα για την τραγωδία εκείνη την εποχή.

Ο Χουάν Κάρλος στάλθηκε πίσω στη στρατιωτική ακαδημία και η σχέση του με τον πατέρα του δεν αποκαταστάθηκε ποτέ.

ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ

Ο επίτιμος βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος μιλάει κατά τη διάρκεια τελετής για τα εγκαίνια του νέου φωτισμού της Βασιλικής της Σάντα Μαρία Ματζόρε στη Ρώμη, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

AP/Andrew Medichini

Ο Χουάν Κάρλος έγραψε στο βιβλίο του: «Είναι ακόμα δύσκολο για μένα να μιλήσω γι' αυτό, και το σκέφτομαι κάθε μέρα... Μου λείπει. Μακάρι να τον είχα δίπλα μου και να μπορούσα να του μιλήσω. Έχασα έναν φίλο, έναν έμπιστο σύμβουλο. Μου άφησε ένα τεράστιο κενό. Χωρίς τον θάνατό του, η ζωή μου θα ήταν λιγότερο σκοτεινή, λιγότερο δυστυχισμένη».

Το βιβλίο, που εκδόθηκε στη Γαλλία, θεωρείται ως ένα ειρηνικό μήνυμα προς τον αποξενωμένο γιο του.

