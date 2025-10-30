Χουάν Κάρλος της Ισπανίας: Μιλά πρώτη φορά για τις φήμες περί σχέσης με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας «λύνει» τη σιωπή του για τις φήμες που τον ήθελαν ζευγάρι με την πριγκίπισσα της Ουαλίας στο νέο βιβλίο για την ζωή του:«Réconciliation: Mémoires de Juan Carlos Ier d’Espagne»

Χουάν Κάρλος της Ισπανίας: Μιλά πρώτη φορά για τις φήμες περί σχέσης με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Από αριστερά προς δεξιά: Η Βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος Α΄

AP
Στα απομνημονεύματά του που θα κυκλοφορήσουν την επόμενη εβδομάδα, ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος Α΄μιλά πρώτη φορά για τις φήμες που τον ήθελαν να είχε ερωτική σχέση με την πριγκίπισσα Νταϊάνα τη δεκαετία του 1980.

«Ψυχρή, σιωπηλή, απόμακρη — εκτός όταν βρίσκονταν μπροστά στους παπαράτσι». Με αυτά τα λόγια περιγράφει την πριγκίπισσα ο Χουάν Κάρλος στο βιβλίο «Réconciliation: Mémoires de Juan Carlos Ier d’Espagne», μια βιογραφία γραμμένη από τη δημοσιογράφο Laurence Debray, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσίευσε η Telegraph, ο τέως μονάρχης αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα σε εκείνον και την πρώην πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Spain British Royals

Η Βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος Α΄ / AP

Παρά το γεγονός ότι ο Χουάν Κάρλος φημιζόταν για τις πολυάριθμες εξωσυζυγικές του σχέσεις —με ηθοποιούς, αριστοκράτισσες και γυναίκες του ισπανικού jet set—, ο ίδιος δηλώνει ότι θέλει επιτέλους να «αποκαταστήσει την αλήθεια» και να υπερασπιστεί την τιμή του.

Ο βασιλιάς, που ζει εξόριστος στο Άμπου Ντάμπι εδώ και δέκα χρόνια, προσπαθεί μέσα από το βιβλίο να επαναπροσδιορίσει τη δημόσια εικόνα του, που κλονίστηκε μετά το σκάνδαλο διαφθοράς και τη σχέση του με τη Corinna zu Sayn-Wittgenstein, η οποία οδήγησε τελικά στην παραίτησή του υπέρ του γιου του, βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄, το 2014.

Σύμφωνα με τον βιογράφο Andrew Morton, η ίδια η Νταϊάνα τον είχε περιγράψει τότε ως «υπερβολικά επίμονο» άτομο, χαρακτηρίζοντάς τον επιπλέον «άνδρα ιδιαίτερα φιλήδονο».

Spain British Royals

Ο Χουάν Κάρλος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τους γιους της, Ουίλιαμ και Χάρι / AP

Τα Καλοκαίρια στη Μαγιόρκα και οι φήμες που «φούντωσαν»

Από το 1986 έως το 1988, ο πρίγκιπας Κάρολος, η πριγκίπισσα Νταϊάνα και οι μικροί τότε Γουίλιαμ και Χάρι περνούσαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, στο παλάτι Marivent στη Μαγιόρκα. Συχνά, τα δύο ζευγάρια φωτογραφίζονταν μαζί σε χαλαρές στιγμές πάνω στο βασιλικό γιοτ Fortuna, απολαμβάνοντας τον ισπανικό ήλιο — εικόνες που ήταν αρκετές για να πυροδοτήσουν φήμες περί σχέσης ανάμεσα στην πριγκίπισσα της Ουαλίας και τον Χουάν Κάρλος, ειδικά σε μια περίοδο όπου η σχέση του Καρόλου με την Καμίλα Πάρκερ-Μπόουλς συζητιόταν ήδη έντονα.

πριγκίπισσα νταιάνα χουάν κάρλος

Από αριστερά προς δεξιά: Η Βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος Α΄ / AP

Η ίδια η Νταϊάνα, ωστόσο, είχε ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Σύμφωνα με τον Morton και το βιβλίο του «Ladies of Spain», είχε πει σε φίλους της μετά από μια επίσκεψη στη Μαγιόρκα: «Ένιωθα άβολα να μείνω μόνη μαζί του σε ένα δωμάτιο, αν και μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως δεν συνέβη απολύτως τίποτα».

Και είχε προσθέσει, με την χαρακτηριστική της ειλικρίνεια: «Ήταν ένας πολύ φιλήδονος άνδρας.»

