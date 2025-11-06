Στο έλεος των καταιγίδων η Ισπανία - «Πνίγηκε» η Βαρκελώνη - Χάος στα αεροδρόμια

Για μία ακόμα φορά ισχυρές καταιγίδες σφυλοκοπούν την ιβηρική χερσόνησο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα

Στο έλεος των καταιγίδων η Ισπανία - «Πνίγηκε» η Βαρκελώνη - Χάος στα αεροδρόμια
Σχεδόν έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες, η Ισπανία ξαναζεί δραματικές ώρες, καθώς τεράστιες καταιγίδες πλήττουν τη Βαρκελώνη και τις Βαλεαρίδες Νήσους, με πολλά αεροδρόμια να έχουν κλείσει λόγω κεραυνών και ισχυρών ανέμων.

Οι κάτοικοι της Καταλονίας δέχτηκαν προειδοποίηση για τον καιρό, η οποία τους προέτρεπε όλους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να λάβουν «προφυλάξεις» ενώ αρκετά πανεπιστήμια ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Παράλληλα, το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών προτρέπει τους πολίτες να ελαχιστοποιήσουν τις μετακινήσεις τους και να μείνουν μακριά από ποτάμια και φαράγγια.

Στη Βαρκελώνη, πυροσβέστες κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε δεκάδες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τουλάχιστον 16 επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν αφού άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε ασανσέρ λόγω ηλεκτρικών βλαβών ή πλημμυρών.

Ένα κτίριο εκκενώθηκε εν μέσω φόβων ότι η στέγη ήταν στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Οι βροχές ξεκίνησαν νωρίς σήμερα το πρωί και αναμένεται να συνεχιστούν για το μεγαλύτερο μέρος της Πέμπτης. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Καταλονίας, Σαράι Σαρόκα, η βροχή «θα είναι έντονη, αλλά βραχύβια», φτάνοντας περίπου τα 40 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο σε μισή ώρα.

Η σφοδρή καταιγίδα προκάλεσε επίσης σημαντικές αναταραχές στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης με τουλάχιστον 47 πτήσεις να ακυρώνονται, ενώ να σε άλλες να παρατηρούνται καθυστερήσεις πάνω από μιάμιση ώρα.

Οι αρχές έθεσαν την πόλη σε πορτοκαλί συναγερμό και συμβούλευσαν τους ντόπιους να αποφεύγουν τα ταξίδια καθώς η καταιγίδα Μελίσσα σάρωσε την Ιβηρική Χερσόνησο.

Στη Μαγιόρκα, η πυροσβεστική υπηρεσία κοινοποίησε εικόνες από ένα πεσμένο πεύκο που είχε καταρρεύσει πάνω σε ένα κτίριο και έκλεινε τον δρόμο.

Το αεροδρόμιο της Πάλμα υπέστη δεκάδες καθυστερήσεις, με την Πάλμα ντε Μαγιόρκα να έχει σχεδόν παραλύσει λόγω χαλαζιού και βροχής.

Η Ίμπιζα, αντιμετώπισε επίσης καταρρακτώδεις βροχές, έντονες καταιγίδες και κεραυνούς.

Οι Βαλεαρίδες Νησιά έχουν επίσης τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό καιρού. Οι περιοχές της Ανδαλουσίας, της Γαλικίας, της Καταλονίας και της Αραγωνίας βρίσκονται ήδη σε κατάσταση υψηλού συναγερμού.

Στη βορειοδυτική περιοχή της Γαλικίας, παρατηρήθηκαν κύματα ύψους έως και 16 ποδιών με τους ανέμους να φτάνουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Η σφοδρή καταιγίδα αναμένεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

