Πλημμύρισε η Σικελία: Ορμητικά νερά παρασέρνουν οχήματα και τραπέζια

Δραματικές στιγμές ζει η ιταλική Σικελία από το βράδυ της Παρασκευής (7/11) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να κατακλύζουν τους δρόμους, να παρασέρνουν οχήματα και μαγαζιά να πλημμυρίζουν.

Πλάνα δείχνουν αυτοκίνητα βυθισμένα, τραπέζια και καρέκλες εστιατορίων να «ταξιδεύουν» δεκάδες μέτρα μακριά. Νερό φαίνεται να αναβλύζει στον δρόμο καθώς δύο πεζοί προσπαθούν να προστατευτούν με ομπρέλες και γαλότσες, καθώς το νερό φτάνει μέχρι το γόνατο.

Να σημειωθεί ότι, το ItaliaMeteo Agency εξέδωσε προειδοποίηση για σοβαρά καιρικά φαινόμενα και προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους όπου είναι δυνατόν.

Κίτρινος συναγερμός έχει εκδοθεί, όπως μεταδίδει το unionesarda, στις περιοχές Ιγκλεσιέντε, Καμπιντάνο, Μοντεβέκιο Πισιναπίου και Τίρσο.

Τα φαινόμενα πυροδοτήθηκαν από την παρουσία δύο ταχύτατων κινούμενων κυκλωνικών δινών πάνω από τη Μεσόγειο: η πρώτη έχει ήδη φέρει αστάθεια στην Απουλία, το Λάτιο και την κάτω Τυρρηνική Θάλασσα, ενώ η δεύτερη απειλεί τη Σαρδηνία μέχρι και την Κυριακή (9/11), ενώ στη συνέχεια θα κινηθεί προς τα νότια.

Η κακοκαιρία έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Ισπανία επλήγη από καταρρακτώδεις βροχές.

Οι πυροσβέστες της Βαρκελώνης κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε δεκάδες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.